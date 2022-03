“Musical-mente donne” Kolen trio in concerto

Per la primavera ormai alle porte Palazzo Settanni rinnova la programmazione degli eventi annoverando, per la prima volta, un appuntamento con musica dal vivo. Continuano, infatti, le imperdibili iniziative che arricchiscono il progetto espositivo "Dalla Donna alla Madonna. I gioielli di Rutigliano tra culto e devozione".

Dopo la cena inaugurale con incontro culturale dello scorso 8 marzo, l'omaggio alle Donne prosegue, sabato 2 aprile, a suon di note con “Musical-mente Donne” una coinvolgente serata musicale a cura di KOLEN TRIO, Francesca Borraccesi al clavicembalo, Giuseppina Greco al violino e Francesca Lippolis al violoncello.

Saranno eseguiti brani tratti dal repertorio barocco in cui i tre strumenti alterneranno esecuzioni di insieme, a momenti di “a solo”, accompagnando l’ascoltatore in un viaggio volto alla conoscenza delle più importanti scuole compositive dell’epoca: quella italiana, quella tedesca e quella francese.

Si passerà, dunque, attraverso le note degli italiani A. Corelli e P. Castrucci, dei tedeschi J. S. Bach e G. P Telemann e, infine, della francese E. J. de La Guerre.

La compositrice rappresenta un raro caso di emancipazione femminile in un periodo storico assai complesso per la donna.

Un omaggio, dunque, al tema dell’evento e un doveroso riconoscimento ad un repertorio immeritatamente trascurato per secoli.

2 APRILE 2022

PALAZZO SETTANNI – MUDIAS

RUTIGLIANO



Informazioni utili:

Accoglienza: ore 19.15

Ticket: € 10,00 (comprensivi di concerto e visita alla mostra).



La prenotazione è obbligatoria entro il 1° aprile, chiamando il numero 080 4761848, oppure scrivendo a museopalazzosettanni@gmail.com.



Come da normativa vigente, l’accesso al Palazzo sarà consentito esibendo il super green pass e indossando mascherina Ffp2.

Segreteria Organizzativa: Marilena Pirulli - Graziana Loiotine



BIOGRAFIA KOLEN TRIO

Il KOLEN TRIO è composto da Francesca Borraccesi al clavicembalo, Giuseppina Greco al violino e Francesca Lippolis al violoncello. Il trio nasce dalla comune passione per la musica da camera che ha portato le componenti ad esplorare prima il repertorio romantico, dedicato alla formazione di trio con pianoforte, e solo di recente ad avvicinarsi al repertorio barocco con il clavicembalo. Il trio, formatosi nel 2010 nella classe di musica da camera del M° Domenico Di Leo presso il Conservatorio di Monopoli, si è poi perfezionato con i maestri Konstantin Bogino, Stefano Lorè, Rita Mascagna, Joaquin Palomares e Augusto Vismara. Attualmente con il M° Marco Bisceglie, docente di clavicembalo presso lo stesso Conservatorio monopolitano, sta approfondendo lo studio del repertorio barocco. L’intesa, prima umana e poi di natura musicale, realizzatasi immediatamente tra le tre musiciste, è l’elemento caratterizzante delle loro esecuzioni. La ricerca dei repertori da eseguire inoltre è spesso caratterizzata da un fil rouge che si pone quale attento imbastitore nel recupero di opere d’arte che immeritatamente hanno subito un’esigua considerazione nel corso dei secoli. In particolare il trio si è dedicato alla lettura e all’interpretazione di opere di compositrici che nel periodo barocco e romantico, per via delle caratteristiche della società dell’epoca, non hanno potuto godere della giusta valorizzazione che avrebbero, in realtà, meritato (Élisabeth-Claude Jacquet de La Guerre, Fanny Mendelssohn, Clara Schumann, Elfrida Andrée, per citarne alcune), pietre miliari lungo il lento percorso di emancipazione del genio creativo femminile all’interno della comunità.