A Conversano 'Musiche di Passione della Settimana Santa in Puglia'

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

"Il suono è vita, e riconduce ad un momento, così i suoni della Settimana Santa restano impressi in tutti quelli che li sentono." Un patrimonio culturale e musicale legato agli antichi riti ed alle suggestive processioni della nostra settimana santa.

L'associziazione Culturale e musicale "G. Ligonzo" in collaborazione con l'associazione Mentipensanti, vi invita Sabato 9 Aprile alle ore 19.30 in Corso Umberto al Concerto "Musiche di Passione della Settimana Santa in Puglia". Si esibirà la Grande Orchestra di Fiati "G. Ligonzo" città di Conversano diretta dal M°Angelo Schirinzi, mentre le guide all'ascolto saranno di Mino Mincarone.