Musicosmiche, tra stelle e musica all’Abbazia di Ognissanti di Cuti

Domenica sera, a partire dalle ore 21.00, presso l’Abbazia di Ognissanti di Cuti a Valenzano, si terrà l’evento di osservazione astronomica organizzato dall’associazione “Onda – Aps”. Due esperti di astronomia, Mario Giliberti e Diego Adriano Mancini, guideranno nell’osservazione della luna e delle stelle, spiegando l’uso del telescopio e raccontando la volta celeste. La serata sarà arricchita da un concerto di piccoli musicisti, organizzato dall'associazione Diapason. Una fusione perfetta di musica e stelle!

L’evento è totalmente gratuito e non è necessario prenotare.



Sulla propria pagina Facebook, l’associazione da qualche consiglio per godersi al meglio l’evento: ridurre al minimo l'uso del cellulare per abituare gli occhi all'oscurità, portare un telo per distendersi e ammirare il cielo in comodità, portare una torcia con luce rossa per non disturbare l'oscurità.



L’iniziativa è la conclusione di un progetto che ha visto coinvolti bambine e bambine che, durante l’anno, hanno partecipato a laboratori musicali ed astronomici. "Musicosmiche" è un progetto vincitore dell'avviso pubblico (P)atti di Comunità, promosso dal Garante dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Regione Puglia. Con il gratuito patrocinio del comune di Valenzano.