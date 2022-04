All'ExpoLevante 'My Fantastic Pets', il grande salone degli animali da compagnia

My Fantastic Pets, il grande salone degli animali da compagnia, che si terrà all’interno di Expo Levante da sabato 23 a lunedì 25 aprile presso il padiglione 20 della Nuova Fiera del Levante. La manifestazione sarà dedicata a tutte le specie animali, per imparare a rispettarle e prendersi cura di loro.

My Fantastic Pets è rivolta a chi vuole avvicinarsi al mondo del pet per conoscere gli animali da vicino e imparare a prendersene cura e ad un pubblico di appassionati che già possiede un animale domestico e che in fiera potrà apprendere il modo più corretto di avvicinarsi e relazionarsi con il proprio piccolo amico. My Fantastic Pets ha inoltre l’obbiettivo di coinvolgere un pubblico più esperto che in fiera potrà acquisire conoscenze per sviluppare ulteriormente la propria passione.

My Fantastic Pets consterà di una parte espositiva e didattica dove il pubblico potrà avvicinarsi e conoscere da vicino i nostri amici a quattro zampe e da un ricco programma di eventi di intrattenimento dal vivo!

?

PROGRAMMA

23 APRILE

10.00 - 10.45 AGILITA' DI NARDO (DOG DANCE - RALLY-0)

10.45 - 11.00 SERPENTI

11.00 - 11.15 OBEDIENCE

11.15 - 11.30 DOG TALENT

11.30 - 11.45 DISC DOG

11.45 - 12.00 MANTRAILING

12.00 - 12.15 DOG DANCE

12.15 - 12.30 FALCONERIA

12.30 - 13.15 SICS

?

PAUSA E SI RIPRENDE ALLE ORE 15:00 CON LO STESSO CRONOPROGRAMMA SINO ALLE ORE 19:00

24 APRILE

10.00 - 10.45 AGILITA' DI NARDO (DOG DANCE - RALLY-0)

10.45 - 11.00 SERPENTI

11.00 - 11.15 OBEDIENCE

11.15 - 11.30 LULU' TOELETTATURA MICHELA

11.30 - 11.45 DOG TALENT

11.45 - 12.00 MANTRAILING

12.00 - 12.15 DOG DANCE

12.15 - 12.30 FALCONERIA

12.30 - 13.15 SICS

14.30 - 15.30 SFILATA AMATORIALE

15.30 - 16.30 AGILITY DI NARDO

16.30 - 16.45 SERPENTI

16.45 - 17.10 OBEDIENCE

17.10 - 17.30 DISC DOG

17.30 - 17.45 MANTRAILING

17.45 - 17.50 DOG DANCE

17.50 - 18.20 SICS

?

25 APRILE

10.00 - 10.45 AGILITA' DI NARDO (DOG DANCE - RALLY-0)

10.45 - 11.00 SERPENTI

10.00 - 11.15 OBEDIENCE

11.15 - 11.30 DOG TALENT

11.30 - 11.45 DISC DOG

11.45 - 12.00 MANTRAILING

12.00 - 12.15 DOG DANCE

12.15 - 12.30 LULU' TOELETTATURA

12.30 - 12.45 FALCONERIA

12.45 - 13.20 SICS

?

PAUSA E SI RIPRENDE ALLE 15.00 CON LO STESSO CRONOPROGRAMMA SINO ALLE ORE 19.00

?

GLI ORARI SONO SUSCETTIBILI DI MODIFICHE.

Vi chiediamo come sempre un po' di flessibilità e collaborazione. Siamo tutti parte di un grande evento dove al centro ci sono i nostri animali di Affezione!

?

EVENTI?

scopri di più >

scopri di più >

scopri di più >

scopri di più >

scopri di più >

scopri di più >

scopri di più >

scopri di più >

scopri di più >

scopri di più >

scopri di più >

scopri di più >

scopri di più >

?