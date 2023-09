13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridotto under 15)

Sabato 14 ottobre 2023 alle ore 21.00 a Palazzo Pesce celebra “My first 40 Years of Ragtime” insieme al pianoforte di Marcello D’Ippolito.



Un concerto in Puglia per celebrare un curioso quanto significativo anniversario, costellato di brani originali e rivisitazioni personali di melodie celebri come “Pianofortissimo” di Renato Carosone, “Maple Leaf Rag” di Joplin, “Blue Monk” di Monk fino ad arrivare a una inedita versione ragtime dell’Inno alla gioia di Ludwig van Beethoven.



Tutto affidato alla creatività inesauribile di Marcello D’Ippolito, musicista pugliese la cui formazione musicale passa attraverso strade impervie in cui i primi riferimenti solidi e a portata di mano sono l’elettronica e il padre, grande chitarrista autodidatta appassionato di musica che collezionava negli stanzini di casa strumenti leggendari, come il Mini Moog, l’organo Hammond, un numero indecifrato di chitarre di vario tipo e un computer a uso musicale, mentre dal salotto occhieggiava un vecchio pianoforte tedesco dal suono squillante e scordato, usato come scrivania e presagio di quel repertorio che lo caratterizzerà a vita, anche dopo la formazione accademica in Conservatorio e l’università di Beni Culturali Musicali a Lecce. E quel giovanissimo pianista che nel 2000 fonda la Ragtime Bubu Band, formazione con la quale si esibirà in tutto il territorio nazionale, oggi festeggia i suoi primi quarant’anni di Ragtime.