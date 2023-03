Mystic jungle: funk e disco dalla nuova Napoli

BARI - Venerdì 10 marzo presso il 12.03 Eventi - City Club (Via Colaianni, 37) arriva il produttore e musicista Mystic Jungle per una nuova serata targata B.U.G. tra disco, electro boogie, synth cosmici e linee di basso plastiche. Il sound nato dalla nuova scena partenopea - reso celebre in tutto il mondo dai Nu Genea - è perfettamente incarnato dalla musica di questo artista che dal 2009 ha prodotto più di 70 dischi, conquistato palchi internazionali della scena elettronica con l’alias Rio Padice, fondato l’etichetta Periodica records, e aperto il negozio di dischi Futuribile Record Club.



Il progetto Mystic Jungle rappresenta la maturità del suo percorso artistico, inciso ormai nella storia dell’underground italiano con l’ultimo album “Deviant Disco”: qui la musica italo disco si rinnova con le sonorità africane riconducibili al genere highlife, il rock psichedelico e la disco music definita come high energy, a partire da Donna Summer ad oggi. Perdersi in questa giungla di suoni è l’unica cosa sensata da fare per raggiungere senza pensieri l’estasi mistica sul dancefloor.







Prima e dopo Mystic Jungle, la consueta razione di soul, funk, jazz, rap, disco, afro e latin rhythms curata dai dj resident di B.U.G. - Black Urban Grooves, storico collettivo del territorio barese organizzatore dell’evento e impegnato a diffondere la black music dal soul all’elettronica in una continua ricerca tra continenti ed epoche diverse.







Inizio: ore 22:00



12.03 Eventi - City Club // Via Colaianni, 37 - 70125 Bari