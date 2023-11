Al Teatro Luciani di Acquaviva lo spettacolo musicale "Na sera 'e maggio - Le celebri melodie napoletane"

Prezzo non disponibile

Dal 24/11/2023 al 24/11/2023

AncheCinema e il Comune di Acquaviva delle Fonti presentano il quinto appuntamento della rassegna musicale inserita nella STAGIONE 23/24 del Teatro Luciani. Andrà in scena lo spettacolo musicale ‘NA SERA ‘E MAGGIO – Le celebri melodie napoletane. Protagonisti dell’evento il duo voce-pianoforte MARGHERITA ROTONDI (mezzosoprano) e VINCENZO CICCHELLI (pianoforte). Appuntamento venerdì 24 novembre 2023 alle ore 20.30, al Teatro Comunale Sebastiano Arturo Luciani, Piazza Vittorio Emanuele II - Acquaviva delle Fonti (BA).

CULTURA E TRADIZIONE

La musica a Napoli è allo stesso tempo arte e poesia, cultura e tradizione, tramandata di generazione in generazione. È culto, identità e motivo di orgoglio in tutto il mondo. Le radici sono molto antiche: motivi popolari, villanelle, nenie, canzonette, tarantelle, serenate, opere buffe, romanze: tutto si è mescolato dando vita a quella che adesso chiamiamo “canzone napoletana”. Il programma scelto attraversa i secoli, alternando brani di autori anonimi a capolavori di celebri compositori: melodie indimenticabili, storie quotidiane d'amore e di passione, personaggi reali che raccontano di questa splendida cultura in cui tutto il Sud Italia si è identificato.

Musiche di G. Donizetti, M.Malibran, F.P.Tosti, E. Di Capua, E. De Curtis.

INFORMAZIONI UTILI

I biglietti dello spettacolo sono acquistabili online al seguente link bit.ly/NASERA e sono disponibili per l’acquisto anche al botteghino del teatro Luciani. Il botteghino del Teatro Luciani è aperto dalle ore 16.00 nei giorni in cui è programmato un evento.