Naip a Ruvo di Puglia con il suo "Nessun tour in particolare"

Partirà da Milano il 18 giugno “Nessun tour in particolare”: un live che sarà come un’esplosione di istinto ed energia, ogni tipo di energia, ogni tipo di colore. Uno spettacolo violento e felice, intenso, intimo e puro, esposto all’errore e a qualsiasi cosa possa accadere di imprevisto.

Uno spettacolo atteso ed inedito in cui poter ascoltare dal vivo i brani del suo primo Ep “Nessun disco in particolare” pubblicato da Sony Music Italia: un esordio potentissimo disseminato lungo tracce che hanno fatto incontrare il pop e il cantautorato all’italiana con la jungle, la bass music, la psytrance ma anche degli intensi omaggi musicali: “molta musica, non necessariamente troppe parole”.

Il tour prodotto e distribuito da Vivo Concerti farà tappa a Milano (18 giugno Spaghettiland Festival), a Pesaro (20 giugno, 57a Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro), a Roma (25 giugno, Festival della filosofia - Musica e parole), a Ruvo di Puglia (BA) (29 luglio, ISS! Fest), a Pergine Valsugana (Tn) (2 luglio, Pergine Festival), a Bologna (17 luglio, Dumbo Summertime/Fine Fame), a Lugano (14 agosto, Longlake/Buskers Festival) e infine a Rimini (25 agosto, Meeting music contest). Si tratta delle prime date annunciate, a cui presto si aggiungeranno altri appuntamenti.

N.A.I.P. è l’acronimo di “Nessun artista in particolare”, il progetto musicale di cantautorato elettronico alternativo di Michelangelo Mercuri: un’operazione delicata, rischiosa, audace; una grande capacità performativa al servizio di una scrittura innovativa, fortemente identitaria e scevra di etichette musicali. Il suo nome è un manifesto di intenti, una proposta provocatoria e disturbante, ma fortemente radicata con la narrazione del cantautorato italiano dell’età dell’oro. Octapad, synth, chitarra e voce sono gli strumenti che entrano in un vortice di ripetizioni generate da una loop station, così i mantra di “Bravi nel Breve”, di “Oh Oh Oh”, di “Partecipo” prendono vita, diventando brani ipnotici che dopo ogni ascolto si fissano in testa: su tutti il singolo “Attenti al Loop”.

Finalista a X Factor 2020, il suo percorso - all’interno del format televisivo - è stato all’insegna della sperimentazione sonora, di un’innata capacità creativa, che gli ha permesso di sviluppare un viaggio musicale profondamente contemporaneo e multiforme.

Info e prevendite www.vivoconcerti.com