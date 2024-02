Napolinscena al teatro Forma con ‘Le voci di dentro’ di Eduardo De Filippo

Venerdì 23 febbraio, alle 21, al teatro Forma di Bari per la rassegna di teatro, musica e cabaret “Sorrisi e canzoni”, organizzata dall’associazione culturale Echo Events, diretta da Donato Sasso, sarà proposto lo spettacolo teatrale “Le voci di dentro” di Eduardo De Filippo, nella versione della Compagnia “Instabile” Napolinscena diretta da Ascanio Cimmino.

Inserita nella raccolta “Cantata dei giorni dispari”, l’opera edoardiana è stata composta nel 1948 e si sviluppa a seguito di un sogno fatto da Alberto Saporito, durante il quale i suoi vicini di casa uccidono il suo amico Aniello Amitrano, occultandone il cadavere. Per i temi trattati, rappresenta uno dei lavori più amari di De Filippo, un’indagine assai attenta, profonda e per certi aspetti devastante, che metterà tutti i protagonisti della storia, nessuno escluso, di fronte alle proprie fragilità, i propri errori, le proprie colpe.

La versione proposta da Napolinscena, sempre in tre atti, come l’originale, con accorgimenti scenici legati alla modernità, utili a rendere più frizzante lo spettacolo. Sul palco ci saranno Francesco D’Andria e Ascanio Cimmino, nel ruolo dei due fratelli Amitrano; Mimmo Macrì, Maria Pastorelli, Carlo Lovero e Vito Sgobba, sono i componenti della famiglia Cimmaruta; ancora come interpreti c sono Massimo Cardellicchio, Marirosa Rina, Bettina Calcagno, Margherita Buono, Giuseppe Battista e Achille Zizzi.

Teatro Forma – Via Fanelli 206/1 – Bari

Infotel: 3392438891

Apertura: 20:30