Narrabot per Teatro sul tetto

Dopo il successo della prima edizione di Teatro Sul Tetto pronti per la seconda edizione

Come primo appuntamento un gemellaggio tra BimBumBam ed il festival LaCIttaBambina/Il Tempo dei Piccoli.

S'inizia sulla terrazza dell'aula consigliare/Caritas in Via Vittorio Emanuele a Terlizzi.

e s'inizia con il bravissimo Giacomo Di Mase ed il suo spettacolo di narrazione ispirato alle novelle di Italo Calvino



NARRABOT

Tratto da “Fiabe italiane, raccolta di fiabe tradizionali a cura di Italo Calvino”



Un narratore. Una valigia. Una storia.

Un pecoraro, un re cattivo, una principessa.

Sembrerebbero i giusti presupposti per una normale narrazione. Ma...se il narratore in realta? fosse un dispositivo di ultima generazione? E se questo “Narrabot” fosse pieno zeppo di “virus” e toccasse proprio al piccolo pubblico aggiustarlo? “Narrabot 2.0” cattura l’attenzione d* piccol* con odierni riferimenti pur rimanendo ancorato alle tradizioni fiabesche.



INGRESSO GRATUITO

INFO E PRENOTAZIONI ai numeri 3403495018 - 3406190019





Giacomo Dimase



È regista di spettacoli di teatro ragazzi. Insegna nei corsi junior dell’Accademia Unika ed è maestro di drammatizzazione di fiabe in scuole primarie e secondarie di primo grado. Collabora con associazioni che si occupano sul territorio di promuovere la letteratura dell’infanzia.