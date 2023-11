Nas al Locus Festival: il re del rap arriva a Locorotondo, unica data in Italia

Una grande notizia per tutti gli appassionati italiani di rap: Nas, uno dei nomi più storici del mondo hip hop ha annunciato questa mattina un concerto che si terrà il prossimo 12 Agosto in Puglia, in occasione del Locus festival. Sarà il suo unico concerto in Italia.

Biglietti disponibili dalle 11:00 di giovedì 23 novembre, su Dice e Ticketone.



NAS sarà uno degli ospiti principali della ventesima edizione del Locus, e si esibirà nella storica location di Masseria Ferragnano a Locorotondo (BA) nel cuore della Puglia. Fra gli altri nomi annunciati ad oggi ci sono i neozelandesi Fat Freddy's Drop, sempre a Locorotondo il 7 agosto, e Calcutta il 28 giugno a Bari.



E solo l'inizio di una serie di clamorosi annunci che continueranno nei prossimi giorni, per una programmazione simile a quella degli scorsi anni: singoli eventi speciali fra giugno e luglio in diverse località pugliesi, ed il cuore del festival a Locorotondo nella prima metà di agosto.

NAS

Locorotondo (BA) Masseria Ferragnano

Lunedì 12 agosto 2024

Biglietti su DICE e TICKETONE dalle ore 11:00 di giovedì 23 novembre 2023

Info tel/whatsapp +39 393 9639865

Info email info@locusfestival.it