Nasce l'associazione de 'I Comisastri'

”Finalmente nasce” è lo slogan che accompagna la nascita dell’associazione culturale “I Comisastri”, dal nome dell’omonimo gruppo comico pugliese, uno slogan che identifica e riassume l’innata predisposizione al sociale del noto gruppo fondato da Piero Bagnardi, nel 2014.



Nato quasi per gioco circa otto anni fa, da un’idea di Piero e di altri giovanissimi ragazzi della provincia di Bari, con l’unico obiettivo di divertirsi e divertire il pubblico, il gruppo negli anni si è distinto per essere diventato un’incubatore di idee e progettualità nel settore degli eventi.



Dalla solidarietà espressa con “La partita del Cuore” alle manifestazioni culturali di impegno (Premio Troisi, Noi e la Ricerca, E’ passato il Natale) tutti i lavori del gruppo pugliese hanno centrato l’obiettivo di richiamare il pubblico delle grandi occasioni nei teatri della provincia.

La realizzazione di format e prodotti cine-televisivi, dalla sitcom omonima ”I Comisastri Television” trasmessa su AntennaSud e TeleLombardia, l’emittente più vista nel nord Italia, alla più recente parodia web ”La Casa di Cartone”, hanno destato interesse nella stampa locale con interessanti recensioni sui più rinomati quotidiani pugliesi.



“L’idea dell’associazione “I Comisastri” è quello di proseguire in primis sull’aspetto culturale, senza dimenticare chi ha bisogno” – spiega Piero Bagnardi vicepresidente dell’associazione – “Siamo tutti appassionati di arte e il pubblico ci conosce per ciò che ormai da sette anni offriamo loro, qualcosa che nelle nostre zone non c’è, soprattutto se rapportato alla nostra età. Siamo giovanissimi, poco più che ventenni e quello che stiamo realizzando è un bellissimo progetto per il futuro”.