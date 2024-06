‘Nasi rossi’, la mostra personale di Francesco Dormio ad Alberobello

Si terrà questa sera alle 18:30 c.a. in via Monte Nero 21 ad Alberobello, il vernissage della mostra personale di Francesco Dormio dal titolo “Nasi rossi”. Collocata nel caratteristico Rione Monti, la mostra sarà visitabile dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle 16:00 alle 21:00, tutti i giorni fino al 3 luglio 2024.



Si tratta di una mostra singolare composta da quadri, dipinti olio su tela di cui due di questi di grandi dimensioni, che ritraggono coloratissimi e dinamicissimi clown.



“In una realtà contemporanea non sempre facile da gestire per la frenesia e lo stress, i clown sono portatori sani di gioia e giocosità – spiega l’artista Francesco Dormio – e per questo hanno ipnotizzato e catturato la mia vena creativa per cui ho scelto di dedicare loro, creature allegranti ma non per questo allegre, una mostra monotematica”.





L’ingresso è libero e gratuito.