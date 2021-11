“Natale 2021 in Musica con Mercadante”, ciclo di otto concerti organizzati dal Comune

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 02/12/2021 al 23/12/2021 Orario non disponibile

In occasione del 150° anniversario della morte del Maestro Saverio Mercadante, musicista e compositore altamurano, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Altamura ha promosso e realizzato un programma di eventi concertistici in collaborazione con il Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli con l’intento di celebrare il musicista e compositore altamurano nonché prestigioso allievo, didatta e direttore del Conservatorio di Napoli.

I concerti erano stati inizialmente programmati lo scorso anno per l'anniversario della morte del Maestro Saverio Mercadante (1795-1870) ma sono stati rinviati a causa dell'emergenza sanitaria Covid19. Con la riapertura al pubblico dei teatri, è stato finalmente possibile programmare per il mese di dicembre 2021 gli eventi musicali in onore del Maestro altamurano.

In tutte le date il programma prevede esecuzioni di opere di Saverio Mercadante tra cui prime esecuzioni mondiali, prime esecuzioni in tempi moderni e, nelle date del 15 e 16 dicembre, l'impiego del pianoforte Stein appartenuto al Maestro. Oltre alle opere del Maestro altamurano saranno eseguiti brani di altri compositori di chiara fama tra i quali Bellini, Chopin, Mozart, Beethoven, Haydn e Schubert.

L’ultimo concerto "Natale nel Mondo" del 23 dicembre 2021 chiuderà il calendario musicale, inaugurando le festività natalizie, con l'Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari diretta dal Maestro Nicola Samale che eseguirà una selezione di brani di Johann Strauss.

Tutti gli eventi sono ad accesso gratuito fino ad esaurimento posti, esclusivamente previa prenotazione. La prenotazione è obbligatoria e consentita per ogni singolo evento a partire da 10 giorni prima della data del concerto direttamente sulla piattaforma Eventbrite tramite questo link: www.eventbrite.com/o/comune-di-altamura-35079518683 (o dal portale del Comune: https://www.comune.altamura.ba.it/index.php/it/novita/notizie/item/1048-natale-2021-in-musica-con-mercadante)

Orari dei concerti: ore 20.00 accesso al teatro - ore 21.00 sipario.

Si ringraziano per la collaborazione il direttore del Conservatorio di musica San Pietro a Majella di Napoli Maestro Carmine Santaniello, il Prof. Paologiovanni Maione ed il Prof. Antonio Caroccia.

Si ringraziano, inoltre, la Città Metropolitana di Bari e l'Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari per il concerto del 23 dicembre e il Teatro Mercadante di Altamura per la disponibilità e la collaborazione per l'organizzazione dell'intero programma.

Tutti gli appuntamenti

Giovedì 2 dicembre 2021 - ore 21.00

I solisti del San Pietro a Majella:

Ciro Liccardi flauto

Mario Dell’Angelo violino

Piero Massa viola

Raffaele Sorrentino violoncello

Programma:

Saverio Mercadante: Quartetto in Mi minore per flauto, violino, viola e violoncello (Allegro, maestoso-largo e Rondò russo)

Saverio Mercadante: Trio in Mi bemolle maggiore per violino, viola e violoncello (Allegro - Largo - Allegro molto)

Saverio Mercadante: Quartetto in La minore per flauto, violino, viola e violoncello (Allegro affettuoso - Minuetto - Larghetto amabile - Rondò agitato)

Venerdì 3 dicembre 2021 - ore 21.00

Salvatore Biancardi pianoforte

Giovanni Rea pianoforte

Programma:

Carl Czerny: Tre Fantasie op. 614 sui temi de "La vestale" di Saverio Mercadante per pianoforte a quattro mani*

Saverio Mercadante: L’Aurora Polka per pianoforte a quattro mani

* Prima esecuzione mondiale

Martedì 7 dicembre 2021 - ore 21.00

Dominika Zamara soprano

Alfredo Luigi Cornacchia pianoforte

Programma

Musiche di Mercadante, Bellini, Chopin.

Mercoledì 15 dicembre 2021 - ore 21.00

Concerto del maestro Francesco Pareti sul pianoforte Stein di Saverio Mercadante.

Programma

Giovanni Paisiello: Les Adieux de la Grande Duchesse des Russies

Wolfgang Amadeus Mozart: Sei Variazioni in Fa maggiore sull’aria «Salve tu, Domine» da I filosofi immaginarii di Giovanni Paisiello

Ludwig van Beethoven: Sei Variazioni in Sol maggiore sull’aria «Nel cor più non mi sento» da “La molinara” di Giovanni Paisiello

Saverio Mercadante: Cavatina di Viscardo “Bella adorata incognita” da Il giuramento trascrizione per pianoforte

Saverio Mercadante: Tarantella dalla cantata La danza augurale eseguita in occasione delle nozze tra Francesco II e Maria Sofia di Baviera, trascrizione per pianoforte.

Ludwig van Beethoven: Sonata op. 14 n. 1 in Mi maggiore (Allegro - Allegretto - Allegro comodo)

Ludwig van Beethoven: Grande Sonata “Patetica” in Do minore op. 13 (Grave; Allegro di molto e con brio; Adagio cantabile; Allegro)

Giovedì 16 dicembre 2021 - ore 21.00

“L’eredità di Mercadante e la nuova generazione di musicisti”

Masterclass di Francesco Pareti con i pianisti che suoneranno il pianoforte Stein appartenuto a Saverio Mercadante

Programma

Giulia Falzarano pianoforte

- Franz Joseph Haydn: Sonata Hob.XVI/52

- Fryderyk Chopin: Variazioni Brillanti op. 12

Giuseppe Taccogna pianoforte

- Franz Schubert: Improvviso Op. 90 n .3

- Wolfgang Amadeus Mozart: Sonata K 570

"Trio Esperia"

Cristina di Lecce pianoforte,

Elena Di Felice violino,

Sofiya Shapiro violoncello

- Ludwig van Beethoven: Trio op. 11

Venerdì 17 dicembre 2021 - ore 21.00

“Opera in salotto” - Altilia Ensemble

Charina Quintana flauto

Giovanni Mugnuolo flauto

Alfredo Luigi Cornacchia pianoforte

Programma

Franz e Karl Doppler (1821-1883): Fantasia brillante Op. 38 sull’opera “Rigoletto”di G.Verdi (per due flauti e pianoforte)

Luigi Hugues (1836-1913): Fantasia n. 1 Op. 70 sulla opera “Aida” di G. Verdi (per due flauti e pianoforte)

Theobald Böhm (1794 - 1881): Trois Duos de Mendelssohn et Lachner (due flauti e pianoforte)

Franz Doppler (1821 - 1883): “La Sonnambula” opera di V. Bellini, Paraphrase en souvenir de Adelina Patti – Op. 42

Giuseppe Rabboni (1800 - 1856): Fantasia Brillante per due flauti e pianoforte sopra motivi dell’opera “Leonora” di Mercadante (revisione di Charina Quintana e Giovanni Mugnuolo)*

* Prima esecuzione mondiale

Mercoledì 22 dicembre 2021 - ore 21.00

“Quintetto del Teatro San Carlo di Napoli”

Marco Rogliano violino

Hernan Garreffa oboe

Luca Sartori clarinetto

Giuseppe Settembrino fagotto

Vincenzo Caruso pianoforte

Programma

Musiche di Saverio Mercadante, revisione critica a cura di Giuseppe Settembrino

Concerto per Clarinetto in MIb maggiore opus 76 (Maestoso, Largo, Polacca brillante, Allegro)

Rimembranze dell'opera verdiana – I Vespri Siciliani – per oboe, clarinetto, fagotto, orchestra-riduzione col pianoforte

Pout Pourri per vari strumenti... con violino, oboe, clarinetto, fagotto e pianoforte (Allegro, Andante, Variazioni)*

* Prima esecuzione assoluta in tempi moderni.

Giovedì 23 dicembre 2021 - ore 21.00

"Natale nel Mondo"

Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari diretta dal Maestro Nicola Samale

Soprani: Filomena Filtipaldi, Cristina Giannelli

Mezzo soprano: Maria Caudirri

Programma

Johann Strauss

Polka Tritsch-trasch op. 214

Valzer Roseo aus dem suden op. 338 Adeste Fidelis Valzer Fruhlingsstirnhen op. 410

O tannenbaum

Valzer Gescruchten aus dem wiener w.ld op. 325 Dolce sentire

Polka Auf der Jadg op. 373 Valzer dell'imperatore

Gloria io Excelsis Deo

Polka veloce Unter Donner una blitz op. 324 Valzer Sul bel Danubio blu op. 314