Finalmente online il programma del Natale a Toritto! Un sacco di eventi per vivere al meglio il periodo più bello dell’anno

Un desiderio corale di portare qualcosa di bello nel paese è ciò che accomuna tutti quelli che sono dietro questa super organizzazione.

Non prendete impegni eh, il Natale a Toritto sarà una super sorpresa!



PROGRAMMA



6 DICEMBRE

Grande inaugurazione con musica dal vivo,artisti di strada, stand gastronomici, mercatino, angolo foto. apertura della casa di babbo natale a cura dell'emervol.



7 DICEMBRE



L'angolo del cantastorie e spettacoli itineranti per tutto il paese, stand gastronomici e mercatino



8 DICEMBRE



Lettura favole natalizie e spettacolo bolle di sapone a cura dell'associazione "il tasso" e folkemigra in concerto, stand gastronomici e mercatino



10 DICEMBRE



Presentazione libro di Daiello a cura dell'università della terza età



11 DICEMBRE



artisti di strada, spettacolo di sir pippo clown, stand gastronomici e mercatino



12 DICEMBRE

il dolce di natale - contest di dolci natalizi, stand gastronomici e mercatino, spettacolo clown bon bon



18 DICEMBRE



palati infuocati - gara di mangiatori di peperoncini, stand gastronomici e mercatino



19 DICEMBRE



giochi per bambini a cura dei ragazzi del centro s. girolamo emiliani e spettacolo di giochi con il fuoco con volcanalia

20 DICEMBRE



IL NATALE DEI BAMBINI - ESIBIZIONE DEI RAGAZZI DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI TORITTO, STAND GASTRONOMICI, MERCATINO



21 DICEMBRE



spettacoli itineranti e folkemigra in concerto, stand gastronomici, mercatino.



22 DICEMBRE



Il natale dei bambini a cura delle classi prime medie e sud sound basket and volley a cura dell'agsd toritto, stand gastronomici, mercatino



23 DICEMBRE



LA NOTTE DEI FORNAI - PROLOCO TORITTO QUASANO,



Serata danzante a cura di ASD DANCE NOW E JUVENIA DANCE STAND gastronomici, mercatino



25 DICEMBRE



Babbo Natale arriva in paese- Scambio dei regali a cura della FREEDOM



26 DICEMBRE



Spettacoli itineranti nel paese, stand gastronomicie e mercatino



30 DICEMBRE



Pettole di beneficenza a cura della CARITAS PARROCCHIALE E



CONCERTO DI NATALE - DIRETTO DAL MAESTRO ROCCO CAPONIO, STAND GASTRONOMICI E MERCATINO



6 GENNAIO

La befana arriva in paese - scambio di regali a cura della freedom e premiazione concorsi natalizi.