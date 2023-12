Ad acquaviva piazza Garibaldi diventa “Christmas Market”, un grande villaggio di Natale con degustazioni, musica e spettacoli

Prenderà il via il prossimo 7 dicembre alle 10 in piazza Garibaldi, un ricco calendario di appuntamenti per le feste di fine anno ad Acquaviva delle Fonti, risultato della collaborazione tra l’amministrazione comunale e la pro loco Curtomartino.

Fino al 7 gennaio piazza Garibaldi si trasformerà in un grande villaggio di Natale, il “Christmas Market”, come è stato nominato dalla pro loco, che tutti i giorni sarà attivo dalle 10 fino a sera. Un connubio tra tradizione, gastronomia e commercio, rivolto sia ai residenti che ai turisti. Due le principali attrazioni: la pista di pattinaggio e la casa di Babbo Natale.

Come da tradizione, non mancheranno gli stand delle attività locali per mettere in mostra le eccellenze del territorio, da quelle enogastronomiche a quelle artigianali. Infine, le giornate saranno animate sempre da eventi culturali, aperitivi, degustazioni, serate di musica e spettacoli.

Ecco il programma completo:

Il Christmas Market è aperto dal 7 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17.00 alle ore 22.00 in Piazza Garibaldi.

L’ingresso è gratuito.

—–

DICEMBRE 2023

• giovedì 7

– dalle ore 18:00 | Piazza Garibaldi • PETTOLE, VINO E DOLCI IN FESTA

(a cura della Pro Loco Curtomartino)

– ore 18:00 | Info-Point Turistico • DOLCI TRADIZIONI, visita guidata con degustazione di dolci

(a cura della Pro Loco Curtomartino) / (su prenotazione)



• venerdì 8

– dalle ore 10:00 alle ore 12:00 | P.zza dei Martiri • LABORATORI DI ARTE CIRCENSE

(a cura de I Folletti della Cassarmonica)

– dalle ore 11:15 alle ore 13:45 | Percorso itinerante • ESIBIZIONE DI ZAMPOGNARI DELLA TRANSUMANZA

(a cura di Confcommercio)

– ore 17:30 | P.zza dei Martiri del 1799 • ACCENSIONE ALBERO DI NOVARTE

(a cura di BandaViva)

– ore 18:00 | Info-Point Turistico • ALLE ORIGINI DELLA CITTÀ, visita guidata a Palazzo de Mari e al Museo Archeologico

(a cura della Pro Loco Curtomartino) / (su prenotazione)

– ore 19:00 | Chiesa dell’Immacolata • CORO GOSPEL ITINERANTE

– ore 21:00 | P.zza Maria SS. di Costantinopoli • VOLCANALIA. Spettacoli del circo

– ore 21:00 | P.zza San Paolo • BIG CIRCUS. Spettacoli del circo

(a cura de I Folletti della Cassarmonica)

– ore 21.30 | P.zza Santa Maria • Concerto di musicisti TAAC a cura di TABITÀ



• sabato 9

– ore 10:00 | Sala Angelillo • MANI IN PASTA, laboratorio didattico per bambini dai 6 ai 10 anni

(a cura della Pro Loco Curtomartino) / (su prenotazione)

– dalle ore 17:00 | P.zza Garibaldi • È ARRIVATO BABBO NATALE! Consegna della letterina dei desideri

(a cura della Pro Loco Curtomartino e Roraract Acquaviva-Gioia del Colle)

– dalle 17:00 alle 20:30 | P.zza Garibaldi • NATALE IN CENTRO TAVOLA

(a cura di Angelo Smaldino flowers)



• domenica 10

– dalle 17:00 alle 20:30 | P.zza Garibaldi • NATALE IN CENTRO TAVOLA

(a cura di Angelo Smaldino flowers)

– ore 18:00 | Info-Point Turistico • TRA SACRO E PROFANO, visita guidata al centro antico

(a cura della Pro Loco Curtomartino) / (su prenotazione)



• mercoledì 13

– ore 18:00 | Borgo antico e P.zza Garibaldi • CACCIA AL TESORO

(a cura de I Folletti della Cassarmonica)



• venerdì 15

– dalle 19:00 | P.zza Garibaldi • LA CASETT: APERITIVO IN PIAZZA con AGRI GIRARDI

(a cura della Pro Loco Curtomartino)



• sabato 16

– ore 10:00 | Sala Angelillo • MANI IN PASTA, laboratorio didattico per bambini dai 6 ai 10 anni

(a cura della Pro Loco Curtomartino) / (su prenotazione)

– dalle ore 17:00 | Via Corso • LA CASA DI BABBO NATALE

(a cura dell’Ass. Culturale Sognare e Perdersi negli abiti di un tempo)

– dalle ore 19:00 | P.zza Garibaldi • LA CASETT: APERITIVO IN PIAZZA in piazza con Dj NoName aka Peppone

(a cura della Pro Loco Curtomartino)



• domenica 17

– ore 10:00 | Luigi Benotto c/o Z.I. • APERITIVO IN CANTINA

(a cura della Pro Loco Curtomartino) / (su prenotazione)

– dalle ore 11:00 alle ore 13.00 e dalle ore 16:30 alle ore 20:00 | Grotta di Curtomartino • PRESEPE VIVENTE – Laudato Si (a cura dell’Associazione Teatrale Fili d’Argento e Grotta di Curtomartino) / ingresso a pagamento – dalle ore 17:00 | Via Corso • LA CASA DI BABBO NATALE (a cura dell’associazione culturale Sognare e Perdersi negli abiti di un tempo)



• mercoledi 20

– dalle ore 18:00 | Salone delle Feste di Palazzo de Mari • TOMBOLATA

(a cura dell’Associazione Circolo del Grillo Parlante)



• venerdì 22

– ore 18:00 | Info-Point Turistico • ALLE ORIGINI DELLA CITTÀ, visita guidata a Palazzo de Mari e al Museo Archeologico

(a cura della Pro Loco Curtomartino) / (su prenotazione)

– dalle 19:00 | P.zza Garibaldi • LA CASETT: APERITIVO IN PIAZZA con Birra SBAM!

(a cura della Pro Loco Curtomartino)

– ore 21:00 | Sala Colafemmina • Jazzset 21^anno – Ass.Café 1799 – Marino Cordasco piano solo (ingresso libero)

• sabato 23

– dalle ore 17:00 | P.zza Garibaldi • È ARRIVATO BABBO NATALE! Consegna della letterina dei desideri

– ore 18:00 | Info-Point Turistico • DOLCI TRADIZIONI, visita guidata con degustazione di dolci

(a cura della Pro Loco Curtomartino) / (su prenotazione)

– dalle ore 19:00 | P.zza Garibaldi • LA CASETT: APERITIVO IN PIAZZA con Dj NoName aka Peppone

(a cura della Pro Loco Curtomartino)



• domenica 24

– P.zza Garibaldi | CONFAPERITIVO con musica

(a cura di Confcommercio)

– dalle ore 16:15 alle ore 19:15 | Percorso itinerante • ESIBIZIONE DI ZAMPOGNARI DELLA TRANSUMANZA

(a cura di Confcommercio)



• lunedì 25

– dalle 11:00 alle 13:00 | P.zza Garibaldi • LA CASETT: APERITIVO IN PIAZZA con Dj Lele

(a cura della Pro Loco Curtomartino)



• mercoledì 27

– ore 21:00 | Cattedrale • WANTED CHORUS, concerto gospel

(a cura dei Lion’s Acquaviva)

– ore 20:00 | Sala Colafemmina | INCANTO CHRISTMAS SHOW

(a cura dell’Associazione MUSinCanto)



• giovedì 28

– dalle 17:30 alle 20:00 | Palazzo de Mari • DIVINA NATIVITÀ

(a cura dell’Associazione Teatrale Fili d’Argento)

– ore 21:00 | Cattedrale • Jazzset 21^anno – Ass.Café 1799 – Michel Godard e Roberto Ottaviano “Astrolabio Mistico” – prima nazionale (ingresso libero)



• venerdi 29

– ore 18:00 | Via Corso • SOGNARE E PERDERSI, visita guidata al museo degli abiti d’epoca

(a cura della Pro Loco Curtomartino) / (su prenotazione)

– dalle ore 18:00 | Salone delle Feste di Palazzo de Mari • TOMBOLATA

(a cura dell’Associazione Circolo del Grillo Parlante)

– dalle 19:00 | P.zza Garibaldi • LA CASETT: APERITIVO IN PIAZZA con VINI BENOTTO E CEDRO Musica

(a cura della Pro Loco Curtomartino)



• sabato 30

– ore 18:00 | Info-Point Turistico • TRA SACRO E PROFANO, visita guidata al centro antico

(a cura della Pro Loco Curtomartino) / (su prenotazione)

– ore 21:00 | P.zza Garibaldi • Concerto di fine anno in Piazza

(a cura del Comune di Acquaviva delle Fonti)



• domenica 31

– dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 18:00 | P.zza Garibaldi • LA CASETT: APERITIVO DI FINE ANNO IN PIAZZA con Djanfo e Mike Lass

(a cura della Pro Loco Curtomartino)

– P.zza dei Martiri | CONFAPERITIVO con musica

(a cura di Confcommercio)





GENNAIO

• lunedì 1

-dalle 11:00 alle 13:00 | P.zza Garibaldi • LA CASETT: PANETTONE E BOLLICINE con Dj Lele

(a cura della Pro Loco Curtomartino)



• giovedì 4

– dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00 | Salone delle Feste di Palazzo de Mari • LA STELLA DI NATALE, laboratori e workshop sugli astri

(a cura dell’Associazione Culturale Andromeda)



• venerdì 5

– dalle ore 16:30 alle ore 20:00 | Grotta di Curtomartino • PRESEPE VIVENTE – Laudato Si

(a cura dell’Associazione Teatrale Fili d’Argento e Grotta di Curtomartino) / ingresso a pagamento

– ore 18:00 | Via Corso • SOGNARE E PERDERSI, visita guidata al museo degli abiti d’epoca

(a cura della Pro Loco Curtomartino) / (su prenotazione)

– ore 21:00 | Salone delle Feste • CONCERTO DI CAPODANNO

(a cura del Festival Opera de Mari)



• sabato 6

– ore 18:00 | Info-Point Turistico • ALLE ORIGINI DELLA CITTÀ, visita guidata a Palazzo de Mari e al Museo Archeologico

(a cura della Pro Loco Curtomartino)



• domenica 7

– ore 09:30 | Info-Point Turistico • AI PIEDI DELLA MURGIA, escursione naturalistica alla Stele del Sergente Romano (a cura della Pro Loco Curtomartino) / (su prenotazione)