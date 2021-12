'Acquaviva degli incanti', degustazioni, mercatini natalizi, spettacoli e concerti

Parte il 7 dicembre la programmazione degli eventi natalizi ad Acquaviva delle Fonti. Si comincia domani con l'evento "Dolci natalizi e pettole in festa", a cura della Proloco Curtomartino. Si prosegue l'8 dicembre con la manifestazione "Incanto Patronus on the elves in Cassarmonica" e dall'11 al 12 dicembre si entra nel vivo, con la Cassa di Babbo Natale, letture per bambini, la Magia del Natale, degustazioni, il concerto di Simona Bencini, dj set, concerti gospel, la notte bianca degli artisti di strada, il Carnevale degli animali e tanti altri eventi fino all'Epifania.

Ecco il calendario completo:

7 dicembre: DOLCI NATALIZI E PETTOLE IN FESTA (Proloco)

8 dicembre: INCANTO PATRONUS OF THE ELVES IN CASSARMONICA (I Folletti)

11/12 dicembre: LA CASA DI BABBO NATALE+ Gospel in piazza (a cura del Distretto urbano del commercio)

11 dicembre: EMOZIONIAMOCI: ore 16: letture in Cassarmonica per i piccoli dai 3 ai 5 anni; ore 17.30: letture in Cassarmonica a tema Harry Potter per bambini dai 6 ai 10 anni. A cura del Grillo Parlante.

12 dicembre: LA MAGIA DEL NATALE (Associazione Culturale La Carovana dei Sogni APS ) + Dj Set a cura dell'associazione Altrementi+ Presepe Vivente in Grotta Curtomartino

15 dicembre: ROCK CHRISTMAS NIGHT Piazza Vittorio Emanuele (a cura del Distretto urbano del commercio)

16 dicembre: SIMONA BENCINI "4 CHRISTMAS" (a cura del Distretto urbano del commercio) piazza Vittorio Emanuele II

17 dicembre: NATALE A CASA DI CIRCE: Letture con il Circolo Junior in Cassarmonica a casa del Grillo Parlante.

17 dicembre: DJ SET ALTRE MENTI (a cura del Distretto urbano del commercio)

18 dicembre: LA NOTTE BIANCA White Christmas night

19 dicembre: LA MAGIA DEL NATALE ALLA CORTE DEI DE MARI CON DEGUSTAZIONE DI PETTOLE E DOLCI NATALIZI (A cura dell'associazione Proloco)

19 dicembre: IL CARNEVALE DEGLI ANIMALI Spettacolo teatrale e musicale a cura dell'associazione Colafemmina - Sala Colafemmina.

19 dicembre: LA CASA DI BABBO NATALE in piazza dei Martiri. A cura del Centro sociale polivalente per anziani.

21-22 dicembre: Lezione spettacolo “LA STELLA DI NATALE”, Spettacoli all’interno del planetario itinerante “STORIE COSMICHE – VIAGGI SPAZIALI (Andromeda)

Laboratori Lego “Sonda sulla cometa” (a cura dell'associazione Andromeda).

23 dicembre: Pres. Libro "NUDA…il volto nascosto della poesia" (a cura dell'Associazione L'Incontro)

24 dicembre: DJ SET ALTRE MENTI + GOSPEL IN PIAZZA

27 dicembre: INCANTO CHRISTMAS SHOW con “The show must go on!

28-29-30 dicembre: È di scena…il TEATRO LUCIANI!

5 gennaio: CONCERTO DI CAPODANNO: FESTIVAL OPERA DE MARI

5 gennaio: PRESEPE VIVENTE IN GROTTA CURTOMARTINO

6 gennaio: LA BEFANA IN PIAZZA (Pro loco/I Folletti della Cassarmonica/Associazione Culturale La Carovana dei Sogni APS)