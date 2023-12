Mostra di presepi artistici e tante iniziative legate alle feste con Natale al Centro a Giovinazzo

Giovinazzo è pronta per il Natale 2023. Al via dall’8 dicembre, con l’accensione dell’albero in piazza Vittorio Emanuele II accompagnata dalla musica della street band e dall'inaugurazione della consolidata mostra di presepi artistici dell'AIAP, il programma delle iniziative legate al Natale.

La magia del Natale si diffonderà tra le strade e le piazze della città con luminarie che illumineranno le due principali via di accesso alla città, la grande piazza, il centro storico e, da quest’anno, anche la Villa Comunale “G. Palombella”. In piazza Vittorio Emanuele II campeggerà il grande albero di Natale offerto ormai da anni dal Gruppo Megamark e realizzato grazie a "I monelli", coordinati da Cesare Mongelli.

E, non in ultimo, una sorpresa, sempre nella grande piazza Vittorio Emanuele II, che renderà ancora più calda l’atmosfera natalizia e il richiamo a visitare la città. Una sorpresa che l’Amministrazione comunale non intende ancora svelare, ma richiamata nel logo che accompagnerà tutta la comunicazione del programma natalizio.

Un’attenzione particolare sarà rivolta quest’anno ai più piccoli con diverse iniziative ed un focus musicale. Le iniziative sono state annunciate dall'assessore alla Cultura e Turismo, Cristina Piscitelli, con il programma completo che da oggi sarà diffuso sui canali di comunicazione istituzionali del Comune e sui social, in particolare su DiscoverGiovinazzo.

Il 9 dicembre, alle ore 19.00, ci sarà l’inaugurazione del Villaggio di Babbo Natale nella piazza centrale, che proseguirà anche domenica 10 dicembre, con oltre 200 metri quadrati di attrazioni, un grande igloo, palloni giganti, neve artificiale sull’intera piazza e musica natalizia. Grazie alla collaborazione di parte del tessuto dei commercianti, ci saranno anche mercatini a tema, con l’esposizione di tanti oggettini natalizi, che resteranno aperti al pubblico anche il 10 dicembre, per una domenica di allegria da passare con tutta la famiglia.

Torna poi il 20 dicembre la magia della casa di Babbo Natale sempre in piazza Vittorio Emanuele II.

Un’attenzione particolare al progetto “Lettori alla pari”, dall’11 al 15 dicembre, alla Cittadella della Cultura, che ospiterà una biblioteca itinerante e diverse iniziative per i bambini, le scolaresche, gli insegnanti, gli educatori, i genitori che potranno sfogliare, leggere, toccare, scoprire tanti libri accessibili: libri in simboli, ad alta leggibilità, libri tattili illustrati e silent book.

Un programma ricco che prevede, tra le attività, un incontro su “Raccontare le storie attraverso il linguaggio oggettuale” ovvero come possono leggere persone non vedenti, ipovedenti e sordocieche, in collaborazione con la Lega del Filo d’Oro; e ancora la presentazione del primo libro di don Tonino Bello nei simboli della Comunicazione Aumentativa “Milagro. Prodigio di luce di don Tonino Bello in CAA”. Ogni dettaglio del programma al seguente link: https://www. edizionilameridiana.it/ lettoriallapari/biblioteca- itinerante-lettori-alla-pari/ biblioteca-itinerante- giovinazzo/

E ancora iniziative nel centro storico a cura dei commercianti, tanta musica con il ritorno del Festival “Oltre Lirica“ (dal 3 al 6 gennaio 2024) e un concerto natalizio il 21 dicembre, e le iniziative che con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e soprattutto con il caloroso sostegno di associazioni culturali e di operatori commerciali, metteranno al “centro” delle feste 2023 il senso vero del Natale, la condivisione, con l’auspicio che le iniziative programmate siano attrazioni per i visitatori oltre che momenti di convivialità per il nostro territorio.

“Abbiamo puntato sulla narrazione del Natale abbellendo i nostri spazi urbani e su una programmazione, destinata ai più piccoli e alla promozione di eventi musicali, includendo sempre le iniziative delle nostre associazioni culturali che sono attive durante tutto l’anno e sono quindi inserite nel nostro programma”- spiega l’assessore Cristina Piscitelli.

Ma non è finita. Quest’anno torna, come annunciato dal sindaco Michele Sollecito, l’iniziativa “ Caffè Concerto”, un’occasione per poter ascoltare musica di livello all’aperto, evocando repertori indimenticabili della grande musica, ma anche le colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema. Sarà un modo per protrarre le festività e accompagnare Giovinazzo alla Festa di Sant’Antonio Abate. Nuovamente, quindi, due postazioni musicali saranno allestite nella centralissima piazza Vittorio Emanuele II in due distinte giornate.

Segui su @discovergiovinazzo e https://www. discovergiovinazzo.it/ tutte le iniziative e scopri il calendario degli eventi.