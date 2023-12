Bambini, cultura, fede e tradizione a Castellana con il programma natalizio di Piazze d’Inverno

Dalle Fontane Danzanti (8 e 9 dicembre in largo Porta Grande) alle letture di fiabe natalizie “Natale dal mondo in 8 fiabe” (ogni mercoledì pomeriggio presso il Centro Studi Viterbo, dal Natale nelle Grotte (con i concerti di Massimo Ranieri, Pat Girondi, Carmen Consoli e i Neri per Caso) al Presepe Vivente nelle grotte di Castellana (a cura della Pro Loco don Nicola Pellegrino), dai weekend di “In piazza con Babbo Natale e i suoi elfi” (15, 16, 17, 22 e 23 dicembre) alla Fabbrica di Cioccolato (sempre in piazza dal 27 al 30 dicembre), dalle postazioni enogastronomiche e mercatini natalizi agli allestimenti di luci e proiezioni luminose in piazza Garibaldi e piazza Nicola e Costa, dai due appuntamenti con Vigilia in Piazza alle iniziative per bambini a tema Befana fino a “I Giorni del Fuoco” con La Diana, La Diana per bambini, il ritorno di Ab Origine nel centro storico, La Notte delle Fanove e la novità Fanova in Festa, passando per altri eventi di musica, cultura, spettacolo, fede e tradizione, che uniranno in un clima di festa i luoghi simbolo della città e le grotte di Castellana, tra dicembre 2023 e gennaio 2024.

Presentato questa mattina, giovedì 7 dicembre 2023, nella Sala Giunta del Palazzo Municipale di Castellana Grotte, il programma dell’edizione 2023/2024 di Piazze d’Inverno, calendario di appuntamenti invernali e natalizi organizzato e promosso da Comune di Castellana Grotte e Grotte di Castellana srl, in collaborazione con il Comitato Feste Patronali e altre associazioni del territorio. Presenti il sindaco di Castellana Grotte, Domi Ciliberti, l’assessore comunale agli Eventi, Fabio Caputo, il vice presidente di Grotte di Castellana srl, Serafino Ostuni, e il presidente di Comitato Feste Patronali, Franco Di Masi.

Tutto il programma dettagliato di Piazze d’Inverno 2023/2024 è disponibile sul sito ufficiale dell’Ente www.comune.castellanagrotte. ba.it e sul portale turistico www.visitcastellanagrotte.it.