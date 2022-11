A Gravina in Puglia nella palestra della scuola San Giovanni Bosco appuntamento con i supereroi e Babbo Natale

DOMENICA 18 DICEMBRE 2022 presso la palestra della scuola San Giovanni Bosco - Gravina in Puglia ci sarà l'evento più atteso e bello dell'anno, per i bambini e per gli adulti, il NATALE con i SUPEREROI e BABBO NATALE.

Appuntamento per tutti i bambini (ci saranno delle sorprese e dei gadget per loro ) e le loro famiglie, per un momento di spensieratezza e gioia, noi supereroi ma anche il vero Babbo Natale, accompagnati dalla magia del grande Jack Giuseppe Jack Piccininno .

Non perdete questo appuntamento gratuito, patrocinato dal Comune di Gravina in Puglia - Sindaco Fedele Lagreca.

Sempre al fianco dei bambini...

Evento a cura del Centro Studi e Ricerca Nundinae aps, nell'ambito del progetto nazionale " Siamo tutti nella rete!"



tel.: 350 011 5678