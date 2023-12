natale con i Supereroi - 3° edizione

17 dicembre 2023 - dalle ore 16.30 alle 20.30

presso il chiostro della chiesa San Sebastiano - Gravina in Puglia (Ba)

Torna anche quest'anno, l'importante iniziativa "Natale con i Supereroi - Siamo tutti nella rete!", rivolta ai bambini di Gravina e delle città limitrofe, dove cerchiamo di contrastare i fenomeni di bullismo, cyberbullismo, violenza sulle donne e bambini, discriminazioni razziali.

E' previsto anche un concorso a premi, rivolto alle scuole dell'infanzia e primarie, con la realizzazione di un dipinto con tema " Insieme per la pace ", che sarà esposto nel chiostro.

Abbiamo particolare attenzione per i ??????? ????????, pertanto solo ed esclusivamente per loro, i genitori potranno prenotarsi al nostro numero 3500115678 o tramite email a info@siamosupereroi.it, così nei giorni successivi all'evento, daremo un appuntamento in orario e data prestabiliti, per incontrare i supereroi e Babbo Natale (per chi ha difficoltà di deambulazione o particolari esigenze, andremo personalmente a casa) e ricevere un piccolo dono (tutto gratuitamente).

Siamo grati all'amministrazione comunale nella persona del Sindaco dottor Fedele Lagreca, che sostiene le nostre iniziative sempre rivolte ai più bisognosi.

Un importante ringraziamento va rivolto anche a don Giuseppe Loizzo ed a tutta la comunità parrocchiale SS. Crocifisso, che ci affiancherà nell'iniziativa.

Il Natale non è solo un giorno, un momento, ma impegno costante tutto l'anno!



NB: Tutti i bambini partecipanti all'evento riceveranno un gadget.