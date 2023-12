Gli eventi natalizi di "Natale in Colle" a Santeramo tra enogastronomia, spettacoli, arte e musica

Dove Indirizzo non disponibile Santeramo in Colle

A Santeramo in Colle è tutto pronto per portare in città la magia del Natale!

Saranno tantissimi gli eventi organizzati dal Comune di Santeramo in Colle, e con il supporto del club di prodotto di GAL Terre di Murgia, riuniti nel cartellone della rassegna "Natale insieme". Musica, teatro, enogastronomia, arte, sport, spettacoli e giochi per grandi e piccini accompagneranno le festività natalizie di Santeramo a partire dal prossimo giovedì 7 dicembre quando ad aprire le danze saranno la rassegna dei presepi artistici "Seguendo la cometa... nella Murgia incantata" e "Bancarelle brille", il mercatino natalizio che animerà piazza Garibaldi fino al 10 dicembre, entrambi a cura della "Pro Loco G. Tritto Santeramo in Colle APS".



Il programma della rassegna "Natale in Colle" è scaricabile al seguente link: https://tinyurl.com/ 4cnmtve9