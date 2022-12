“NATALE IN MUTO” uno spettacolo cine - musicale che nasce dall’idea della Associazione di Promozione Sociale S.T.A.M.C. di dare voce a quelle pellicole del cinema muto italiano e straniero della prima decade del '900 in cui per la prima volta appare il tema del Natale.



L'evento non si presenta come una sola proiezione di cortometraggi muti di ambientazione natalizia, cosa di per sé già storicamente e culturalmente interessante, ma anche come un tentativo di riprodurre quello che avveniva nelle sale da cinema in quegli anni, con la presenza dell’accompagnamento musicale dal vivo con musiche originali composte da Giovanni Chiapparino ed eseguite dall'Hill's Joy Choir e dai musicisti Domenico Lopez alla chitarra elettrica, Giovanni Chiapparino alle tastiere e percussioni, Gianluca Traversi al basso e Ilaria Stoppini al flauto traverso e direzione.



L'evento sarà introdotto da una presentazione che illustrerà gli aspetti tecnici e storici delle pellicole selezionate, di modo da poter meglio apprezzarne la visione.



Un modo originale e storicamente interessante di vivere il clima natalizio.