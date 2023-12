Natale in piazza a Molfetta! - Il villaggio di Babbo Natale

Il Natale in Piazza a Molfetta sarà un evento imperdibile per grandi e piccini.

Si svolgerà il 22 dicembre dalle 17:30 alle 22:00 nei pressi di piazza Garibaldi I visitatori potranno godere dei mercatini di Natale, canti natalizi e della magica Casa di Babbo Natale, dove grandi e piccini avranno la possibilità di effettuare una foto con il vero Babbo Natale L'evento è stato pensato per offrire attrazioni per tutte le età, creando un'atmosfera di festa e di condivisione. I bambini potranno vivere l'emozione di incontrare Babbo Natale e consegnargli la loro letterina.



Inoltre, i più piccini avranno la possibilità di incontrare la mascotte di Bing immergendosi nell'atmosfera natalizia. Il tutto verrà accompagnato da vari stand di artigianato e enogastronomici. Durante l'evento verranno distribuiti in maniera gratuita pop corn e zucchero filato. L'evento è sostenuto dall'amministrazione comunale, attraverso la concessione del Patrocinio. Occasione per partecipare a questo magico evento e di vivere l'atmosfera unica del Natale a Molfetta.