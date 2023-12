A Corato arriva la magia dell'Incanto, Natale tra mercatini, degustazioni e concerti

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 01/12/2023 al 06/01/2024 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

A Corato il Natale 2023 è INCANTO.Il periodo natalizio è caratterizzato da qualcosa di molto raro nella nostra società: ci si ferma.

Si fermano le scuole, alcuni luoghi di lavoro osservano delle giornate di chiusura. Il periodo natalizio ci permette di tuffarci in un tempo lento, ci consente di mettere nelle cose “il tempo che ci vuole”.

In un mondo dominato dalla velocità, la lentezza delle festività natalizie potrebbe essere un’occasione per ritrovarsi, praticare la parola, ascoltarsi…aprirsi all’INCANTO dell’incontro, della bellezza.

Lasciarsi avvolgere dal lento procedere delle cose per riscoprire incantati la bellezza del mondo.

Non mancheranno, infatti, lo "Jò a Jò" di Santa Lucia, la "Matìne della Chiàzz" dell'alba del 24 e la Befana in Piazza il 6 gennaio, organizzati da Pro Loco Quadratum ma largo spazio sarà dato ad eventi nel centro antico con “La magia nel Borgo” e alle 10 proposte delle associazioni locali, selezionate tramite avviso pubblico.

Luminarie, addobbi, installazioni coloreranno e arricchiranno il nostro centro cittadino per renderlo più attrattivo, per invitare tutti a passeggiare per le vie dello shopping e quindi valorizzare i nostri negozi di vicinato.

Tante le iniziative anche a sostegno e per la valorizzazione dei nostri prodotti di eccellenza: dalla seconda edizione de “La Coratina in festa” che vedrà protagonista il nostro oro verde con all’interno tante iniziative , da un talk di approfondimento fino all’immancabile show cooking che quest’anno avrà una formula nuova e più coinvolgente, alla prima edizione delle “Gastronomia natalizia”, un'iniziativa dedicata alle tradizioni culinarie del Natale, dal salato al dolce.

Il programma completo delle iniziative è disponibile sul sito creato per gli eventi del Natale ai link: https://nataleacorato.it/eventi/

INCANTO - Natale 2023

Dall’1 al 3 dicembre 2023

Atrio Palazzo Gioia

Legami - Il filo della Tradizione

Mostra sull’artigianato locale e Ucraino di ricami e bambole

A cura dell’Associazione di Promozione Sociale Pro Loco Quadratum

2 dicembre 2023

Ore 16:00

Caritas cittadina Via Sonnino, 11

Incantavola: merenda natalizia autoprodotta e sostenibile

A cura dell’Associazione di Promozione Sociale “If In Apulia”

3 dicembre 2023

Ore 18:00

Piazza XI Febbraio

Il villaggio di Babbo Natale

Animazione di strada

A cura dell’Associazione Culturale Re-Animator Cabaret

7 dicembre 2023

Ore 18:30

Piazza Di Vagno, Piazza Sedile, Piazza dei Bambini e Via Duomo

Accensione luminarie e inaugurazione installazioni 3D per ogni Piazza del Borgo

A cura dell’Associazione Culturale Freedom in collaborazione con Real Security impianti

8 dicembre 2023

Dalle ore 18:30

Via Duomo

La Coratina in Festa II Edizione

Presepe in Juta allestito dall’artista e scultore Antonio D’Introno

Piazza Sedile e Via Roma

Mercatini Artigianali - Fiera delle Autoproduzioni

A cura dell’Associazione Culturale Freedom

9 dicembre 2023

Ore 16:00

Caritas cittadina Via Sonnino, 11

Incantavola: merenda natalizia autoprodotta e sostenibile

A cura dell’Associazione di Promozione Sociale “If In Apulia”

9 dicembre 2023

Dalle ore 18:00

Piazza dei Bambini

Laboratorio di Natale Akuku

Via Duomo

La Coratina in Festa II Edizione

Presepe in Juta allestito dall’artista e scultore Antonio D’Introno

Piazza Sedile e Via Roma

Mercatini Artigianali - Fiera delle Autoproduzioni

A cura dell’Associazione Culturale Freedom

9 dicembre 2023

Ore 19:00

Chiesa di San Benedetto

Aspettando Euterpe 2024

Concerto del Perpetuo Saxophone Quartet

A cura dell’Associazione Musicale Euterpe

9 dicembre 2023

Ore 19:30

Parrocchia Santa Maria Greca

Concerto d’Avvento “Suoni di Pace”

Musica Classica del Ensemble Altersinfonietta e del Soprano Anna Maria Stella Pansini

A cura dell’Associazione Musicale e Culturale Alterazioni

10 dicembre 2023

Dalle ore 18:00

Piazza dei Bambini

Laboratori per Bimbi Mirus

Via Duomo

La Coratina in Festa II Edizione

Presepe in Juta allestito dall’artista e scultore Antonio D’Introno

Piazza Sedile e Via Roma

Mercatini Artigianali - Fiera delle Autoproduzioni

A cura dell’Associazione Culturale Freedom

10 dicembre 2023

Ore 19:00

Chiesa di San Benedetto

Aspettando Euterpe 2024

Concerto della Clavicembalista Margherita Porfido

A cura dell’Associazione Musicale Euterpe

11 dicembre 2023

Ore 9:45

Ore 11:30

Parrocchia Santa Maria Greca

Concerto per bambini e famiglie "TUTTI QUANTI VOGLION FARE IL JAZZ"

Musica Jazz a cura della The Jazz cartoon band, quintetto jazz e voce recitante

A cura dell’Associazione Musicale e Culturale Alterazioni

11 e 12 dicembre 2023

Dalle ore 8:00 alle ore 23:00

Corso Mazzini e Piazza Cesare Battisti

Tradizionale jò-a-jò - LI Edizione

Storico falò di Santa Lucia in collaborazione con l’U.I.C. e Chiesa Matrice

A cura dell’Associazione di Promozione Sociale Pro Loco Quadratum

13 dicembre 2023

Dalle ore 17:00 alle ore 20:00

Edificio Fornelli - Corato

Il falò di Santa Lucia della scuola Fornelli di Corato

A cura del 2° Circolo Didattico “Nicola Fornelli”

15 dicembre 2023

Ore 17:30

Biblioteca Comunale “Matteo Renato Imbriani”

Letture d’In-Canto

Percorso per bambini dai 6 ai 10 anni e i loro genitori

A cura di “Presidi del libro Corato” in collaborazione Giada Filannino, libraia e bibliotecaria

16 dicembre 2023

Ore 17:00

Piazza Cesare Battisti e punti di interesse nel centro storico

Urban Walking e Orienteering nel centro storico, tra cultura, storia e tradizioni natalizie!”

Corsa di orientamento

A cura di ITET “Padre A.M. Tannoia”

16 dicembre 2023

Dalle ore 18:00

Vie del Borgo

La parata di Babbo Natale

Dalle ore 18:30

Via Roma

Ufficio di Babbo Natale

Via Duomo

Gastronomia Natalizia

Piazza Sedile e Via Roma

Mercatini Artigianali - Fiera delle Autoproduzioni

Dalle ore 19:00 alle ore 22:00

Piazza dei Bambini

Mostra “The Puglieser”

A cura dell’Associazione Culturale Freedom

17 dicembre 2023

Ore 9:30

Piazza Sedile

UN NATALE INCANTEVOLE

Lettura di fiabe con Alima la raccontastorie

Laboratorio Creativo dedicato ai più piccoli

Spettacolo di danza

A cura dell’Associazione Mahope

17 dicembre 2023

Dalle ore 13:00

Via Duomo

Gastronomia Natalizia

Via Roma

Ufficio di Babbo Natale

Piazza dei Bambini

Laboratorio di Natale Akuku

Piazza Sedile e Via Roma

Mercatini Artigianali - Fiera delle Autoproduzioni

Dalle ore 19:00 alle ore 22:00

Piazza dei Bambini

Mostra “The Puglieser”

A cura dell’Associazione Culturale Freedom

17 dicembre 2023

Ore 17:30 (I turno) ore 19:00 (II turno)

Sede APS ARCA, via Colonna 28

Pulcinella, Babbo Natale e il talento nascosto

Teatro dei burattini

A cura del Gruppo Teatrale ARCA APS

17 dicembre 2023

Ore 18:00

Associazione culturale Teatri Di.Versi Via Carmine

Casa, ti racconto…?

Fuoco raccontami

A cura dell’Associazione culturale Teatri Di.Versi

20 dicembre 2023

Dalle ore 17:00 alle ore 20:00

Plesso di Via Meda

Laboratorio di Albi illustrati e creazione di manufatti natalizi

A cura del 2° Circolo Didattico “Nicola Fornelli”

20 dicembre 2023

Dalle ore 17:30

Biblioteca Comunale “Matteo Renato Imbriani

Coccole di musica

Percorso per neo genitori e mamme in attesa

A cura di “Presidi del Libro Corato” in collaborazione con “Nati per leggere”

21 dicembre 2023

Ore 17:00

Biblioteca Comunale “Matteo Renato Imbriani”

Letture d’In-Canto

Percorso per bambini dai 6 ai 10 anni e i loro genitori

A cura di “Presidi del libro Corato” in collaborazione Giada Filannino, libraia e bibliotecaria

21 dicembre 2023

Dalle ore 18:00

Piazza Vittorio Emanuele

Natale Danzante

A cura dell’Associazione Maison De La Danse

21 dicembre 2023

Dalle ore 18:30

Piazza Sedile e Via Roma

Mercatini Artigianali - Fiera delle Autoproduzioni

A cura dell’Associazione Culturale Freedom

22 dicembre 2023

Ore 17:00

Caritas cittadina Via Sonnino, 11

Incantavola: merenda natalizia autoprodotta e sostenibile

A cura dell’Associazione di Promozione Sociale “If In Apulia”

22 dicembre 2023

Ore 18:30

Piazza Sedile

UN NATALE INCANTEVOLE

Note musicali nell’aria

A cura dell’Associazione Mahope

22 dicembre 2023

Dalle ore 18:30

Piazza Sedile e Via Roma

Mercatini Artigianali - Fiera delle Autoproduzioni

A cura dell’Associazione Culturale Freedom

22 dicembre 2023

ore 20:30

Teatro Comunale di Corato

Concerto di Natale

A cura dell’Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari

23 dicembre 2023

Ore 10:30

Piazza Sedile

UN NATALE INCANTEVOLE

Note musicali nell’aria

Spettacolo di danza

A cura dell’Associazione Mahope

23 dicembre 2023

Ore 13:00

Piazza dei Bambini

Piazza Animata come un Presepe di una volta

Ore 18:30

Via Roma

Ufficio di Babbo Natale

A cura dell’Associazione Culturale Freedom

24 dicembre

Ore 6:00

Chiostro Palazzo di Città

Inaugurazione Presepe cittadino

Concorso “Il mio presepe”

Ore 6:30

Piazza Di Vagno

Concerto all’alba della Vigilia di Natale con Antonino

Ore 8:30

Palazzo Gioia

Inaugurazione del Presepe artistico di Gregorio Sgarra

A cura dell’Associazione di Promozione Sociale Pro Loco Quadratum

24 dicembre 2023

Ore 11:30

Piazza Sedile

UN NATALE INCANTEVOLE

Sotto alle casere vostre live band

A cura dell’Associazione Mahope

25 dicembre 2023

Dalle ore 10:30

Via Roma

Ufficio di Babbo Natale

Piazza Sedile

Christmas in Gospel

A cura dell’Associazione Culturale Freedom

28 dicembre 2023

Ore 20:30

Teatro Comunale di Corato

Due voci intorno al fuoco - Alberto Bertoli canta con Pierangelo

Concerto di Beneficenza a favore di UNITALSI

A cura di Pro Loco Quadratum Corato

29 dicembre 2023

Ore 16:00 e Ore 17:30

Biblioteca Comunale “Matteo Renato Imbriani”

Stella stellina

Percorso per bambini da 0 a 2 anni e i loro genitori

A cura di “Presidi del libro Corato” in collaborazione con Anna de Gennaro, insegnante AIGAM e Rossella Maldera, libraia.

29 dicembre 2023

Ore 18:00

Associazione culturale Teatri Di.Versi Via Carmine

Casa, ti racconto…?

Piccole Storie

A cura dell’Associazione culturale Teatri Di.Versi

29 dicembre 2023

Ore 19:30

Auditorium Istituto Comprensivo TATTOLI - DE GASPERI

100 Maria Callas

Concerto lirico in occasione del centenario della nascita della Divina

A cura dell’Associazione Culturale ILIBRIDIMEDEA

30 dicembre 2023

Ore 20:30

Teatro Comunale di Corato

Concerto di Natale - Orchestra da Camera Nuovi Spazi Sonori

Concerto di Beneficenza a favore di Gocce nell'Oceano Onlus

A cura di Rotary club Corato

Dal 2 al 5 gennaio 2024

Dalle ore 17:00 alle ore 21:00

Centro per anziani Ermes - Via Canova,42

Una notte a Betlemme - L’incanto del Natale

A cura di EOS Società cooperativa Sociale Onlus

3 gennaio 2024

Ore 16:00 e Ore 17:30

Biblioteca Comunale “Matteo Renato Imbriani”

Storie con le orecchie

Percorso per bambini dai 3 ai 5 anni e i loro genitori

A cura di “Presidi del libro Corato” in collaborazione con il maestro Luigi Palumbo e Rossella Maldera, libraia

3 gennaio 2024

Ore 18:00

Associazione culturale Teatri Di.Versi

Casa, ti racconto…?

Storie e copertine

A cura dell’Associazione culturale Teatri Di.Versi

4 gennaio 2024

Ore 19:30

Sala Verde del Comune di Corato

Concerto musiche da film “Like a film”

Concerto per il Nuovo Anno con le più belle musiche di tutti i tempi con eventuali videoproiezioni

A cura dell’Associazione Musicale e Culturale Alterazioni

5 gennaio 2024

Ore 17:00

Biblioteca Comunale “Matteo Renato Imbriani”

Letture d’In-Canto

Percorso per bambini dai 6 ai 10 anni e i loro genitori

A cura di “Presidi del libro Corato” in collaborazione Giada Filannino, libraia e bibliotecaria

6 gennaio 2024

Dalle ore 9:00 alle ore 12:30

Piazza Cesare Battisti

La Befana in Piazza

A cura dell’Associazione di Promozione Sociale Pro Loco Quadratum

10 gennaio 2024

Ore 16:00 e Ore 17:30

Biblioteca Comunale “Matteo Renato Imbriani”

Storie con le orecchie

Percorso per bambini dai 3 ai 5 anni e i loro genitori

A cura di “Presidi del libro Corato” in collaborazione “Nati per Leggere”

12 gennaio 2024

Ore 17:00

Biblioteca Comunale “Matteo Renato Imbriani”

Letture d’In-Canto

Percorso per bambini dai 6 ai 10 anni e i loro genitori

A cura di “Presidi del libro Corato” in collaborazione Giada Filannino, libraia e bibliotecaria

20 gennaio 2024

Ore 17:30

Piazza Vittorio Emanuele

Incanto di Libri

Inaugurazione little free library con bambini, genitori e nonni

A cura di “Presidi del libro Corato”