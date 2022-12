'Natale in piazza' a Carbonara

Domenica 11 Dicembre l’Associazione culturale Progetto Carbonara e la Fourzone Company organizzano in Piazza Umberto I a Carbonara di Bari “Natale in Piazza”.

Una grande festa, rivolta ad adulti e bambini, per condividere e festeggiare insieme l’arrivo del Natale tra musica, spettacoli, giostre gonfiabili e tanto divertimento. L’apertura della manifestazione sarà affidata a Zalp Eventi con le sue fantastiche giostre gonfiabili, dove i bambini potranno scatenarsi più che mai. Si proseguirà poi con lo spettacolo di fuoco di Giuseppe Dely De Marzo che, tra fontane di fuoco, pioggia di gocce infuocate e scintille strabilianti, incanterà il grande pubblico. Subito dopo, l’Associazione del tempo ritrovato intratterrà i più piccoli con un divertentissimo spettacolo di marionette. E, come ogni festa natalizia che si rispetti, non potranno mancare Babbo Natale e i suoi fidati elfi, dolci, regali e tanta musica. Il gran finale sarà affidato al concerto “Christmas songs” della Fourzone Company, diretto artisticamente da Maria Pia Alessandrino e presentato da Elvis Payno. Il gruppo, composto da Maria Pia Alessandrino, Dina Destefano, Federica Melani, Raffaele Abbinante e Vito Mallardi, eseguirà brani musicali natalizi e sarà affiancato da altri artisti, che interverranno con brani famosi e inediti: Piero Dotti, Katya Di Marzo, Mariangela D’Agostino, Domenico Amendolara, Slader Hope, Ascenza Lorusso e Antonella Favia.

Durante tutta la serata saranno presenti stand di enogastronomia locale dove sarà possibile degustare panini, frittelle, focacce, ciambelle, cioccolata calda, vino e cocktail.E poi Ohana cosplay sorprenderà grandi e piccini con un ospite speciale; è verde, il suo cuore ha due taglie in meno e odia profondamente il Natale..di chi si tratta?



L’evento è gratuito.

Programma:

- ore 17:30 Giostre gonfiabili per i più piccoli a cura di Zalp Eventi

- ore 18:00 Spettacolo Mangiafuoco a cura di Giuseppe Dely De Marzo

- ore 18:30 Spettacolo Babbo Natale&elfi + spettacolo marionette a cura di Associazione del tempo ritrovato

- ore 20:00 Concerto “Christmas songs” – Fourzone Company & C



Per informazioni Fb Instagram Progetto Carbonara / Fourzone Company