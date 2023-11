C'era una volta il Natale a Polignano con spettacoli dal vivo, mercatini, laboratori per i più piccoli e tanto altro

Spettacoli dal vivo, mercatini, laboratori per i più piccoli e non solo. Tutto pronto per la seconda edizione di del Natale a Polignano, che andrà in scena dall’8 dicembre all’8 gennaio nel paese di Domenico Modugno. Un’atmosfera magica, resa ancor più speciale dalle luminarie. Nel calendario sarà centrale l’offerta culturale del Teatro Pubblico Pugliese, ma ci saranno anche iniziative collaterali organizzate dal Sac e dalle associazioni del territorio.

Novità assoluta di quest’anno sarà l’istituzione della prima metro pedonale del sud Italia, un modo per accompagnare i visitatori in tutto il percorso dalla periferica zona parcheggi al cuore della città.

Programma