Musica e spettacoli con “Natale a Polignano": gli eventi del 28 dicembre

Continuano gli appuntamenti del “Natale a Polignano. C’era una volta il Natale”. Domani, giovedì 28 dicembre, musica e spettacoli animeranno le vie della città natale di Domenico Modugno in occasione delle festività natalizie.

Si inizia alle 10.30 nel centro sociale Gioia di vivere con "Il colore della danza", evento dedicato ai bambini. La danza come arte condivisa, senza distanze, oltre le barriere, strumento di integrazione di una comunità che vuol essere aperta e accogliente.

Alle 16.30 lungo la costa della città nonni e nipoti costruiranno un presepe utilizzando gli scarti provenienti dal mare.

Alle 19.30 nella chiesa Matrice di Santa Maria Assunta in programma un evento per vivere con pienezza l’atmosfera natalizia. “Noel’s” ripercorrerà le tappe fondamentali della storia della natività attraverso l'espressione della devozione popolare.

Alle 21 a Casa Bachi c’è “Cime di stand up comedy”, sorrisi e intrattenimento alla portata di tutti per trascorrere una serata all'insegna della leggerezza e del divertimento con l'associazione "Bachi da setola". In piazza San Benedetto, invece, una serata all’insegna della musica e dell’intrattenimento.

L’iniziativa coinvolgerà le strutture ricettive e le attività commerciali della città contribuendo all’incremento dei flussi turistici durante il periodo natalizio, nell’ottica della destagionalizzazione.

