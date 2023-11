Spettacoli teatrali, concerti, mercatini e sapori: gli eventi di Natale nel Municipio 5

Dai mercatini ai concerti, dagli spettacoli per i più piccoli (e non solo) agli appuntamenti dedicati ai sapori e ai prodotti della tradizione. Un fitto calendario di eventi che animeranno i quartieri del Municipio 5 per le festività natalizie.

Per la prima volta, le associazioni del territorio, con il supporto del Municipio, hanno messo a punto un 'Manifesto unico degli eventi natalizi'. "Un’iniziativa - spiegano gli organizzatori - promossa dal Comitato Festa Patronale “San Michele Arcangelo” di Palese che ha subito trovato una grande eco fra le altre realtà associative del territorio; un manifesto unico che è il risultato di un graduale processo di cooperazione fra le associazioni ed i Comitati della zona nord di Bari. Non solo l’esigenza di far rete ma anche l’obiettivo di offrire alla cittadinanza un calendario studiato e condiviso", nel quale sono stati integrati anche gli eventi offerti dal Municipio 5, "grazie ad un confronto avuto con l’amministrazione municipale la quale, tra l’altro, elargirà dei contributi in favore delle singole iniziative". "L’auspicio è che questo manifesto consegni ai cittadini di Palese e Santo Spirito una visione chiara degli eventi organizzati sull’intero territorio municipale (comprese anche le zone “decentrate” ovvero Macchie, Catino e San Pio) e che, al tempo stesso, possa incoraggiare sempre più un percorso di collaborazione che vada a concretizzarsi anche in altri periodi e contesti dell’anno".

Le associazioni coinvolte (sulle cui pagine social è possibile trovare i dettagli dei singoli eventi in calendario) sono: Comitato Festa Patronale San Michele Arcangelo, Fratres Palese, Palese Insieme, Associazione Va.Cul.Po., Palese Futura, ASC Terra Nostra, Agorà, The Dream, Futura, Comitato Sagre Santo Spirito, Il lungomare che vorrei, La forza delle donne, ACTES Santo Spirito, Associazione Marinai Santo Spirito.

A questo link è possibile visualizzare il manifesto in alta definizione: https://drive.google.com/file/d/1a02T8c8Jd5n1v6zWRGbPtqvg7WE5yWhd/view?fbclid=IwAR1SdCS7NzpReGEJK5xJ361nF8110LwJiKXpd08bIX7LTeJCrTaltUEi4vk

Di seguito il programma degli eventi:

Sabato 26 Novembre

CATINO (salone parrocchiale, ore 19.30), Spettacolo teatrale, offerto dal Municipio 5

Venerdì 1° Dicembre

S. SPIRITO (Corso Garibaldi, ore 17.30), Sapori di ieri e di oggi, a cura del Comitato Sagre

Sabato 2 Dicembre

PALESE (Piazza Magrini, ore 17.30), Accensione dell’albero di Natale, a cura del Comitato San Michele Arcangelo

Domenica 3 Dicembre

S. SPIRITO (Corso Garibaldi, ore 09.30), Mostra “Moto di ieri e di oggi”, a cura del Comitato Sagre

MACCHIE (Arena Don L. Minerva, ore 18.30), Olivolio 2023 – Sagra dell’Olio, a cura dall’Associazione Stare Insieme in collaborazione con l’Associazione Va.Cul.Po.

Giovedì 7 Dicembre

S. SPIRITO (Piazza dei Mille, ore 18.00), Villaggio di Natale, a cura delle Associazioni Futura e Agorà

Venerdì 8 Dicembre

S. SPIRITO

- Corso Garibaldi (ore 10.00), Mercatini natalizi e addobbo dell’albero di Natale, a cura del Comitato Sagre e dell’Associazione Il lungomare che vorrei

- Piazza dei Mille (ore 10.00), Villaggio di Natale, a cura delle Associazioni Futura e Agorà

- Parrocchia Spirito Santo (ore 19.30), Concerto, offerto dal Municipio 5

Sabato 9 Dicembre

S. SPIRITO (Piazza dei Mille, ore 10.00), Villaggio di Natale, a cura delle Associazioni Futura e Agorà

SAN PIO (Palazzetto dello Sport, ore 18.30), Spettacolo per bambini, offerto dal Municipio 5

Domenica 10 Dicembre

S. SPIRITO (Corso Garibaldi, ore 10.00), Festa dei dolci natalizi, a cura del Comitato Sagre

MACCHIE

- Arena Don L. Minerva (ore 17.00), Mercatini natalizi, a cura dell’Associazione Va.Cul.Po.

- Chiesa del Sacro Cuore (ore 19.30), Concerto, offerto dal Municipio 5

Mercoledì 13 Dicembre

MACCHIE (Arena Don L. Minerva, ore 16.30), Presepe vivente con animazione dei bambini, a cura dell’Associazione Va.Cul.Po.

Sabato 16 Dicembre

PALESE (Piazza Magrini, ore 18.00), 17^ edizione Sagra delle pettole e dei dolci natalizi, a cura del Comitato San Michele Arcangelo

S. SPIRITO, (Parrocchia Spirito Santo, ore 20.00), Concerto, a cura dell’Associazione Palese Futura

Domenica 17 Dicembre

PALESE (Piazza Magrini, ore 09.30), 17^ edizione Sagra delle pettole e dei dolci natalizi, a cura del Comitato San Michele Arcangelo

S. SPIRITO (Corso Garibaldi, ore 10.00), Aspettando il Natale fra i bambini, a cura del Comitato Sagre

CATINO (Parrocchia S. Nicola, ore 19.30), Concerto, offerto dal Municipio 5

Giovedì 21 Dicembre

PALESE (Parrocchia S. Michele Arcangelo, ore 20.30), Concerto di Natale, a cura delle Associazioni The Dreams e Agorà

Venerdì 22 Dicembre

PALESE (Largo Renna, ore 18.00), Aspettando il Natale, a cura dell’Associazione ASC Terra Nostra

SAN PIO (Parrocchia Natività di Nostro Signore, ore 19.30), Concerto, offerto dal Municipio 5

Sabato 23 Dicembre

S. SPIRITO (Parrocchia Spirito Santo, ore 19.30), Concerto orchestrale, a cura dell’Associazione Palese Futura

Martedì 26 Dicembre

CATINO (salone parrocchiale, ore 19.30), Spettacolo teatrale, offerto dal Municipio 5

Venerdì 29 Dicembre

PALESE (Teatro Magrini, ore 19.30), Spettacolo teatrale, offerto dal Municipio 5

Sabato 30 Dicembre

PALESE (Parrocchia Stella Maris, ore 19.30), Concerto, offerto dal Municipio 5

Mercoledì 3 Gennaio

PALESE (Parrocchia S. Michele Arcangelo, 19.30), Concerto, offerto dal Municipio 5



Venerdì 5 Gennaio

MACCHIE, (Arena Don L. Minerva, ore 18.00), Presepe vivente con degustazione, a cura dell’Associazione Va.Cul.Po.

Sabato 6 Gennaio

PALESE, (Piazza Bellini, ore 09.30), La Befana a Palese, a cura dell’associazione Palese Insieme

S. SPIRITO, (Sagrato Parrocchia, ore 19.00), La Befana a Santo Spirito, a cura di ACTES Santo Spirito