“NatalInsieme”, al Palamartino musica, ballo, spettacolo e folklore per promuovere integrazione, inclusione, intergenerazionalità

Integrazione, Inclusione, Intergenerazionalità, sono le tre parole intorno alle quali è stato sviluppato NatalInsieme, l’iniziativa organizzata dalle associazioni Anteas Bari (Associazione nazionale tutte le età attive per la solidarietà) e Anolf Bari (Associazione nazionale oltre le frontiere), con il patrocinio dell’assessorato al Welfare del Comune di Bari e il sostegno della CISL e FNP CISL Pensionati Bari.

L’evento, presentato questa mattina a Palazzo di Città da Alessandro Catena, presidente Anteas Bari, Sandrine Riche, presidente Anolf Bari, e Francesca Bottalico, assessora al Welfare, avrà luogo sabato 17 dicembre al Palamartino alle ore 19.30 e sarà l'occasione per approfondire la conoscenza reciproca tra le culture che nelle nuove generazioni vivono ormai una piena integrazione. Spettacolo, musica, danze e folklore, che uniscono persone di diverse etnie ed età, per incuriosirle a conoscere culture, comportamenti e generazioni diverse in un clima inclusivo e festoso.

Nel corso della serata, alla presenza di 500 ospiti, tra famiglie, pensionati, migranti e giovani, si alterneranno il noto artista barese Renato Ciardo, l’attrice Daniela Baldassarra talento di purissima ispirazione, che si distingue per il suo impegno sociale e culturale indirizzato a varie tematiche e categorie, in special modo a quelle che necessitano di una voce in grado di portare alla ribalta disagi ed emergenze.

A seguire il gruppo delle Diamond Sister, tre splendide voci femminili che hanno partecipato a diversi Talent Show come X Factor, Italia's got Talent, una spettacolare esibizione della grande storia della pizzica salentina con il gruppo Zimbaria, espressione da sempre l'anima più creativa, artistica ed ossessiva del Salento, e poi esibizioni dei gruppi etnici georgiano e mauriziano.

Un ampio programma di musica e spettacolo che prenderà il via con gli interventi dei presidenti nazionali di Anteas, Loris Cavalletti, e di Anolf, Maria Ilena Roca, oltre ai saluti dei presidenti territoriali Alessandro Catena e Sandrine Riche.