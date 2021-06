Al Teatro Abeliano di Bari in scena "Naufragar m'è dolce in questo mare"

La multidisciplinarietà del Festival Pandèmoni in corso al Teatro Abeliano di Bari ci riserva il debutto in palcoscenico dell'innovativo Reading letterario "NAUFRAGAR M’È DOLCE IN QUESTO MARE…" di e con Vito Signorile in scena sabato 3 luglio ore 20:30 e domenica 4 luglio ore 18:00, (nonché lunedì 5 luglio ore 18:00 in replica riservata specialmente ai docenti di scuola superiore).

Il progetto "Naufragar m'è dolce..." è stato peraltro testato con successo in anteprima in modalità streaming per diverse scolaresche baresi durante la sospensione determinata dalla pandemia, grazie al Teatro Pubblico Pugliese che ha promosso l'iniziativa consentendone la realizzazione. La possibilità di poterne dare adesso finalmente attuazione 'dal vivo' rende lo spettacolo particolarmente atteso e desiderato, oltre che fruibile anche dalla più vasta platea di ogni fascia generazionale.

Il percorso poetico presentato al pubblico dal M° Vito Signorile con il suo reading parte dal sommo vate Dante Alighieri (estratti dalla Divina Commedia dei più significativi Canti dell'Inferno) e abbraccia le composizioni 'vertici' della poesia italiana del '900 fino ad autori contemporanei viventi (si veda scheda in allegato).

Un format agile e accattivante, un'interpretazione magistrale frutto di maturazione ed esperienza attoriale, un parterre di contenuti importanti ed educativi. Insomma: un'occasione imperdibile.

NAUFRAGAR ME' DOLCE... (vivaticket.com)

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...