Negli Usa i ragazzi della scuola hanno colorato il duomo di Molfetta: "Dipingi la Puglia"

Il progetto "Dipingi la Puglia" pensato dall'Associazione Oll Muvi, affermata nel mondo come I Love Molfetta, iscritta all'albo dei Pugliesi nel Mondo della Regione Puglia, ha avuto un notevole successo negli States, in particolare presso gli Istituti Scolastici di Weehawken, nel New Jersey, dove è doveroso ringraziare, per la sua disponibilità, il Sindaco Richard F. Turner, sempre vicino con grande partecipazione anche Giovanni Ahmad Member of Board of Education. Un grande grazie alla dirigente di Weehawken School in NJ, Francesca Amato, i suoi genitori emigrarono molti anni fa da Molfetta. Importante è la collaborazione anche con Frank Tattoli che "supporta" e "sopporta" da sempre le iniziative dell'Associazione OLL MUVI. Proprio a Weehawken i ragazzi della scuola hanno dipinto una delle opere arrivate dalla Puglia. E' stata una scelta voluta quella di avere il Duomo di Molfetta disegnato a matita, nessun colore, è stato compito dei ragazzi che con la loro fantasia hanno fantasticato e colorato il dipinto. L'idea è di Roberto Pansini, Presidente Associazione Oll Muvi, nominato International Ambassador Società Madonna dei Martiri di Hoboken. Per i bambini, il disegno riveste un'importanza enorme sia dal punto di vista comunicativo, sia dal lato più intimamente emotivo. Oggi sono sempre più diffusi anche album da colorare ed esperienze di disegno dedicate anche all'adulto proprio perchè esprimersi attraverso l'arte è un ottimo antidoto allo stress. Nella società che viviamo, purtroppo anche i più piccoli hanno ormai a che fare con lo stress e le sue pesanti conseguenze sul benessere psico-fisico. Disegnare aiuta i bambini a stemperare le tensioni e le preoccupazioni, è una valvola di sfogo per i più irrequieti ma anche per i più timidi, esprime ciò che si agita nel bambino e che non riesce a essere verbalizzato. Tutti i dipinti ricevuto sono davvero splendidi, dinamici, colorati, ricchi di contrasti, esplosivi, dolci, sensibili, tutti pieni di dettagli. Anche Mons. Giuseppe de Candia, dell'ufficio Diocesi Migrantes, autore del dipinto a matita, è rimasto entusiasta ed emozionato nel vedere con quanta passione gli studenti americani hanno realizzato tutti quei lavori. Francesca Amato ha allestito nei diversi istituti scolastici nel New Jersey la galleria "Painting Puglia", promuovendo la Regione Puglia. Nell'imminente estate ci sarà un bel gruppo, tra italiani e americani, che partiranno per l'Italia e raggiungere così la nostra Molfetta, noi non vediamo l'ora che parta questa delegazione italo-americana per un "turismo delle radici" o "turismo di ritorno". Stay Tuned guarda il video sul canale YouTube ilovemolfetta https://www.youtube.com/user/LoveMolfetta/videos #dipingilapuglia #paintingpuglia #weareinmolfetta #pugliesinelmondo #newjersey #turismodiritorno #turismodelleradici #ilovemolfetta #weehawken #america #ILM