Nel Centro Culturale di Bari la presentazione del libro di Ignacio Carbajosa “Testimone privilegiato”

Venerdì 18 settembre alle ore 21:00 il Centro Culturale di Bari promuove l'incontro di presentazione del libro “Testimone privilegiato: Diario di un sacerdote in un ospedale Covid” con la giornalista Monica Maggioni e l'autore Ignacio Carbajosa. L'incontro è in diretta streaming sul canale YouTube dell’AIC Associazione Italiana Centri Culturali e la pagina Facebook del Centro Culturale di Bari.

Il libro descrive l'esperienza del sacerdote in corsia durante i mesi dell’emergenza sanitaria.

«Sono stato un testimone privilegiato della vita e della morte di tante persone che si sono presentate a me come uno spettacolo di altissima dignità e di spaventosa fragilità: "Che cosa è l'uomo perché te ne ricordi e il figlio dell'uomo perché te ne curi?". Ho visto l'umano e il divino. Quello che ho visto ha combattuto dentro di me. Mi ha ferito. E ha scatenato un dialogo con il Mistero di Dio.» - (Ignacio Carbajosa)

Intervengono

· Monica Maggioni - giornalista

· Ignacio Carbajosa - autore del libro

Modera

· Letizia Bardazzi - Associazione Italiana Centri Culturali

FB: https://www.facebook.com/ pages/Centro-Culturale-di- Bari/344747012389508

Youtube: https://www.youtube.com/ channel/ UCLIcpBiPCgASbirKfYESqWw

Link al Post: https://www.facebook.com/ csvbari/posts/1375568045980158