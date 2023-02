Laboratorio di fitness cognitivo gratuito per persone over 60 al Centro servizi per Famiglie di San Girolamo

Indirizzo non disponibile

L’assessora al Welfare Francesca Bottalico rende noto che negli spazi del Centro servizi per le Famiglie di San Girolamo, Fesca, Marconi, San Cataldo, ogni venerdì mattina, dalle ore 10 alle 12, si tiene il laboratorio gratuito di fitness cognitivo “Allena-menti”, rivolto a persone over 60.

Si tratta di un progetto realizzato con il contributo del dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri per promuovere la socialità degli anziani, sostenerne l’invecchiamento attivo e prevenire l’insorgere di malattie neurodegenerative come l’Alzheimer.

Attualmente il gruppo, di età compresa tra i 60 e i 97 anni, conta 18 partecipanti che stanno seguendo con entusiasmo le proposte ludiche - giochi di logica, di memoria (visiva e sensoriale), linguistici, enigmistici e matematici - pensate per allenare l’attività neuronale.

Le attività mirano al contempo a contrastare il rischio di isolamento degli anziani, che nelle dinamiche di gruppo sono sollecitati a rispondere agli stimoli cognitivi e relazionali, anche attraverso una sana competizione.

Il Centro servizi per le Famiglie di San Girolamo, Fesca, Marconi, San Cataldo e Casa della Cittadinanza Attiva e della Legalità, gestita in Ati dalla fondazione Giovanni Paolo II edalle cooperative sociali Gea, Progeto Città e Occupazione e Solidarietà, si trova su lungomare IX Maggio 78.

Per informazioni e per partecipare alle attività in programma 345 3892036 e csf.sangirolamo@fgp2.it.