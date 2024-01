'Nel mare ci sono i coccodrilli' in scena all'Abeliano

Nel mare ci sono i coccodrilli

con Christian Di Domenico

storia vera di Enaiatollah Akbari

tratto dall’omonimo libro di Fabio Geda

adattamento teatrale a cura di Fabio Geda e Christian Di Domenico





Una sola sedia in scena basta per raccontare il travaglio e il peregrinare di un bambino, costretto a barattare la propria innocenza in cambio della sopravvivenza, senza però mai vendere la propria onestà. Nel viaggio diventa un uomo portando sempre in tasca le parole di suo padre e le promesse fatte a sua madre. Poi finalmente arriva, si ferma. Ritorna a essere un po’ bambino di nuovo figlio, nostro, del mondo, del tutto. Perché basta che due si vogliano bene per raggiungere l’assoluto e la misura delle cose. “Nel mare ci sono i coccodrilli” non è solo uno spettacolo ma un incontro, una stretta di mano tra noi e la nostra umanità.