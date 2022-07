Nel Parco dell'Alta Murgia una serata dedicata alle stelle: osservazione astronomica nel centro visite Torre dei Guardiani

Sabato 9 Luglio a partire dalle ore 20:00 (è possibile arrivare anche dopo) sino alle 23:00 a grande richiesta si torna sotto uno dei cieli più stellati di Puglia presso il centro visite “ Torre dei Guardiani”, nella straordinaria cornice naturale del Parco Nazionale dell’Alta Murgia per una serata astronomica lontano dalle luci delle città. La Luna sarà la protagonista ed attraverso i nostri telescopi professionali osserveremo galassie, ammassi di stelle e colorate nebulose accompagnati dai divulgatori.

Ticket € 8,00 per adulti e bambini.

Per i bambini al di sotto dei 4 anni l’ingresso è gratuito previa esibizione della tessera sanitaria.

Si raccomanda di portare una giacca ed una cena al sacco (nella struttura non si vende niente)

Prenotazione obbligatoria tramite mail a bariplanetario@gmail.com

Per informazioni 3934356956

Il centro visite Torre dei Guardiani si trova in Contrada Jazzo Rosso | Agro di Ruvo di Puglia.