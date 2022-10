Nel parco Rossani la mostra mercato "Halloween park"

Prezzo non disponibile

Il consiglio del Municipio II, accogliendo la proposta dell’associazione culturale SDM Eventi, ha autorizzato lo svolgimento di una mostra mercato per la vendita di prodotti tipici pugliesi e manufatti artigianali nelle giornate del 29, 30, 31 ottobre e 1° novembre nel parco Rossani. Da sabato fino a martedì, all’interno dell’area verde saranno installati 20 gazebo per l’esposizione e la vendita dei prodotti, mentre gli allestimenti scelti per queste giornate saranno a tema Halloween.

In occasione dell'evento, il parco sarà chiuso alle ore 23.