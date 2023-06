La presentazione di “Prendi una lacrima” di Lucia Scuderi e Beatrice Masini nel Parco 2 Giugno

Indirizzo non disponibile

Un ricco e stimolante week end all’insegna delle emozioni prende il via oggi, venerdì 9 giugno, con l’evento “Prendi una lacrima” promosso dall’assessorato comunale al Welfare e organizzato dalla rete BariSocialBook in collaborazione con la Biblioteca dei Ragazzi[e], l’associaizione Anto Paninabella odv e la Libreria Svoltastorie.

Negli spazi della Biblioteca dei Ragazzi a Parco 2 Giugno, alle ore 19, l’illustratrice Lucia Scuderi, insieme all’assessora Francesca Bottalico, a Rosi Paparella, esperta di diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, e a Domenico Diacono dell’associazione Anto Paninabella, presenterà l’albo “Prendi una lacrima” - Carthusia Edizioni, scritto in collaborazione con Beatrice Masini.

L’albo, che ha un’insolita protagonista, una lacrima, è uno strumento dedicato a bambine e bambini di tutte l’età per aiutarli ad accogliere le loro fragilità ed emozioni, qualsiasi esse siano, e a trovare le parole giuste per esprimerle e condividerle con gli altri. Un’occasione per superare il senso di inadeguatezza che emerge quando si soffre e la vergogna che impedisce di mostrare le proprie debolezze.

Lucia Scuderi, inoltre, sarà protagonista di altri due eventi. Sabato 10 giugno, presso la Libreria Svoltastorie, alle ore 19, inaugurerà la mostra delle illustrazioni presenti in “Prendi una Lacrima”, mentre domenica 11 alle ore 11.30, negli spazi della Biblioteca dei Ragazzi[e], condurrà un atelier creativo dal titolo “Il giardino delle meraviglie” rivolto a bambini/e e famiglie.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito.