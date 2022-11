Venerdì 11 novembre 2022, in occasione della ricorrenza di San Martino, dalle ore 18.30 alle 22.30 si terrà l’evento “Nella chiesa piccola c’è il vino buono – Apertura straordinaria dell’ex oratorio di San Martino” (Strada Bianchi Dottula n.4, Bari Vecchia). L’evento è organizzato dall’APS Martinus, promotore del progetto di recupero e riapertura al pubblico di uno dei luoghi storici più importanti della città, chiuso ormai da oltre 60 anni. Il sito è uno dei siti religiosi più antichi di Bari, la sua costruzione risale infatti al IX-X secolo d.C. Al suo interno sono presenti importanti affreschi e la tomba bizantina del sacerdote e maestro di canto Smaragdo. Recita il detto popolare: “A San Martino ogni mosto diventa vino”, l’evento prevede infatti una degustazione di vino rosso locale accompagnata da street food barese (focaccia, sgagliozze e popizze), intermezzi musicali a cura di “Quasiquartetto” e letture sceniche di Gianfranco Liuzzi junior. Nella navata dell’antica chiesa saranno presenti anche delle stampe grafiche, illustrate dai componenti di Martinus, con descrizioni storiche dei tesori artistici e archeologici che cela il luogo insieme ai rendering di progetto della futura fruizione pubblica del sito come spazio museale, eventi e conferenze. Il futuro centro culturale che lì si andrebbe a formare diventerebbe un luogo di aggregazione e programmazione partecipata a disposizione di tutte le associazioni, enti e privati del territorio.



Un’occasione unica per visitare uno dei luoghi più inaccessibili della città di Bari.

Ingresso: 8 euro con consumazione (vino e piatto degustazione)

Prezzo ridotto per i bambini



Info: 389 1031570 ??martinus.spazioartetempo@gmail.com