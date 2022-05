Presentazione del romanzo "Come ho abbracciato la mia ombra" di Alessandra Nenna alla libreria Bloombook di Conversano

Sapori, non solo letterari, e un'atmosfera inclusiva accoglieranno la prossima presentazione del romanzo di Alessandra Nenna "Come ho abbracciato la mia ombra" (Bookabook, 2022) il prossimo venerdì 3 giugno alle ore 18.

L'incontro, organizzato dalla Libreria Bloombook sarà ospitato negli spazi di Spaccio Mortadella Jazz (corso Umberto 4) a Conversano (Ba). Con l'autrice, la giornalista Marigea Cirillo e gli attori Vincenzo Strippoli e Francesca Tarulli. Un esordio non solo narrativo, ma anche di modalità fruitive che permetterà così l'interazione e lo scambio con le attività sul territorio con l'obiettivo di una fioritura reciproca, come nelle intenzioni della libraia Angela Barbuscia, ideatrice del nuovo contenitore culturale nel centro storico di Conversano.