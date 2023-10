Attività ludiche e creative per tutta la famiglia, arriva a Bari la Nerd Week

Arriva a Bari l'attesissima "Nerd Week", una divertente settimana dedicata agli amanti dei supereroi, dell'animazione e della narrativa, con tanti laboratori e divertenti attività da scoprire nel weekend divise per tematiche. L'evento, presso il centro commerciale di Mongolfiera Bari Santa Caterina, culminerà in un ricco weekend dove si potrà partecipare o assistere a divertenti aree tematiche dedicate a grandi e piccini. Appuntamento da non perdere dunque sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023. Ecco di seguito il programma completo.

La Nerd Week al Centro Commerciale Santa Caterina

Da lunedì 9 ottobre a domenica 15 arriva la Nerd Week al Mongolfiera Santa Caterina (Str. Santa Caterina, 19)! Nei giorni infrasettimanali ci sarà uno spazio dedicato ai laboratori per i bambini delle scuole, i quali saranno invitati a dar vita a storie avvincenti e formative attraverso l'arte della narrativa grafica. Nel weekend invece, nelle giornate di sabato 14 e domenica 15 ottobre, diverse zone del centro commerciale verranno riconvertite per tutti voi in aree tematiche, attrattive per appassionati, famiglie e semplici curiosi.

Nel dettaglio, la mattina, dal lunedì al venerdì, sarà allestita un'Area School con uno spazio dedicato ai laboratori rivolti agli alunni che si cimenteranno nella realizzazione di un fumetto, i cui protagonisti saranno giovani ragazzi/e supereroi o non eroi. Questi personaggi, con le loro avventure, affronteranno s?de quotidiane come la salvaguardia dell'ambiente piantando alberi, aiutando gli anziani ad attraversare la strada, donando cibo ai meno fortunati o intervenendo in situazioni di bullismo e così via. Con ogni gesto, piccolo o grande, questi personaggi insegneranno al lettore l'importanza di contribuire positivamente alla società, promuovendo valori come l'altruismo, la solidarietà e il rispetto per la comunità. L'attività sarà guidata.

Il ricco programma del weekend

Sabato 14 ottobre

Tantissime le aree tematiche dell'imperdibile weekend: sarà possibile immergersi nel magico mondo di Hogwarts con l'area tematica dedicata ad Harry Potter, indossare il cappello parlante e le tuniche come veri studenti della scuola, attendere il treno al binario 9 3/4 e tanto altro ancora! Sarà inoltre possibile partecipare a giochi da tavolo nell'area tematica dedicata e provare sfide entusiasmanti in un ambiente accogliente e stimolante. Grazie alla presenza di esperti dimostratori, si potranno apprendere le regole dei giochi più popolari e scoprire interessanti novità. L'intero team assisterà i partecipanti.

E non è finita qui: si potrà entrare anche nel regno di Westeros del Trono di Spade, fare divertenti quiz, esplorare la ricca esposizione di oggetti e giocare nell'escape room tematica. Presente anche il magico mondo di Teyvat di Genshin Impact con quiz e cosplay.

Per gli appassionati di cultura pop e nerd, un'Area Shop con standisti che presentano una vasta selezione di articoli, dai classici collezionabili, ai giochi, ai gadget più moderni. L'interazione con i venditori, esperti nel loro campo, renderà l'esperienza ancora più ricca, offrendo consigli, storie e forse anche qualche affare speciale!

Alle ore 16 ci sarà una gara K-pop con gruppi locali che avranno l'opportunità di esibirsi e competere in una gara di danza avvincente e coinvolgente. I QT Dream, noti nell'ambito K-pop, non solo modereranno l'evento, ma con la loro esperienza contribuiranno a creare un'atmosfera autentica e giudicheranno le performance, cercando la scintilla che contraddistingue le vere stelle del K-pop.

Domenica 15 ottobre

Anche nella giornata di domenica diverse aree tematiche e un'ampia area shop allieteranno tutti i presenti. Dalle ore 16 è in programma una divertentissima gara Cosplay, una vera celebrazione dell'ingegnosità, della creatività e dell'amore per i personaggi che vengono portati in vita. I partecipanti sfoggeranno abiti dettagliati, rappresentando con passione i loro personaggi preferiti. Una giuria di esperti valuterà ogni aspetto, dalla realizzazione del costume, all'interpretazione del personaggio, alla performance globale, alla ricerca del miglior cosplayer dell'anno.

Alle ore 17 sarà tempo di un fantastico ritorno all'infanzia con un programma dedicato ai pupazzi e presentatori iconici della TV dei ragazzi di Mediaset Bim Bum Bam, tra videoproiezioni, fotografie e autografi, spettacoli musicali e tanto altro.

Insomma, veramente un programma ricco di eventi: per maggiori informazioni clicca qui.