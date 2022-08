I Neri per Caso, Simona Bencini e i Mezzotono all'Anfiteatro Arena della Pace per il Levante "a Cappella" Music Festival

Martedì 23 agosto, alle 20,30, all’anfiteatro Arena della Pace di Bari (in via Natale Loiacono 20, nel Centro Mongolfiera di Japigia), prosegue la terza edizione del Levante «A Cappella» Festival, la manifestazione di respiro internazionale che si svolgerà fino a mercoledì 24 agosto. I concerti sono tutti a ingresso libero e saranno presentati da Valentina Gadaleta e William Volpicella: il primo a esibirsi sarà il noto gruppo barese dei Mezzotono, formato da Fabio Lepore, insieme a Daniela Desideri, Tanya Pugliese, Marco Di Nunno e Andrea Maurelli. Ospiteranno come special guest Simona Bencini: la celebre voce dei Dirotta su Cuba canterà un brano inedito a cappella dei Mezzotono che uscirà ufficialmente nel mese di settembre, intitolato «Non è amore».

A loro seguiranno i Neri per Caso, il gruppo italiano a cappella più conosciuto in assoluto. La serata sarà inaugurata dal Duni Jazz Choir, composto da Sara Rotunno, Grazia Lombardi e Chiara Ceo (soprani), Desirè Colangelo, Annamari Carrieri e Badrya Razem (contralti), Emanuele Schiavone e Vito Giammarelli (tenori). Alla formazione si aggiungono Nunzio Laviero al contrabbasso e basso elettrico e Pasquale Parente alla batteria.

I Mezzotono sono un gruppo vocale pugliese che mescola perfettamente humor e musica a cappella. Portano in giro per il mondo dal 2003 spettacoli musicali in una chiave diversa e molto originale. Non solo i teatri italiani ma alcuni dei più grandi teatri di quasi 60 paesi e 5 continenti hanno ospitato la musica dei Mezzotono, facendolo diventare il gruppo vocale al mondo con più nazioni visitate. Lo spettacolo è eseguito senza strumenti musicali. Solo 5 voci che imitando il suono degli strumenti e in un continuo di gag simpatiche e mai invadenti lasciano il pubblico costantemente sorpreso e concentrato per non perdersi nemmeno un secondo di quello che accade sul palco. L’obiettivo è quello di coprire diversi stili musicali in modo da dare al pubblico la certezza che con le voci è possibile davvero fare di tutto. Anche il repertorio diventa secondario rispetto a come viene arrangiato a cappella.

I Neri per Caso sono il gruppo vocale italiano a cappella più noto in tutto il mondo. Concerti, esibizioni televisive, diverse edizioni di Sanremo, album e numerose collaborazioni con alcuni tra i più celebri artisti italiani: questo è il meraviglioso percorso nel mondo della musica della band. Nel 2020 hanno raggiunto il traguardo dei 25 anni di carriera. Con la loro musica hanno influenzato la formazione di tanti gruppi vocali e la loro carriera è costellata di successi e premi.