La New Butoh School di Ruvo di Puglia incontra in streaming il teatrodanza di Giorgio Rossi

La New Butoh School di Sayoko Onishi, con sede a Ruvo di Puglia, dal 21 al 25 aprile incontra Giorgio Rossi, danzatore e cofondatore della Compagnia Sosta Palmizi. New Butoh School - Third Appointment Online è il titolo dell’evento che si svolgerà online, tramite piattaforma Zoom, nelle suddette date, ogni giorno dalle ore 16 alle 20. Sarà la stessa Sayoko Onishi, fondatrice del New Butoh, danzatrice e coreografa, ad introdurre questo terzo appuntamento organizzato dalla scuola, il primo giorno 21 aprile. Il secondo e terzo giorno, Giorgio Rossi immergerà la classe nel suo teatro-danza contemporaneo, paradossale ed essenziale, proiettandola nel contesto New Butoh della Onishi che a sua volta, pur affondando le radici nel Butoh classico giapponese, ha anch’esso lo sguardo verso i nuovi linguaggi.

Giorgio Rossi è nel 1984‚ è co–fondatore della Sosta Palmizi‚ sigla sotto la quale‚ in 30 anni‚ hanno lavorato con oltre 400 danzatori e non, che via via hanno trovato lavoro nelle maggiori compagnie di Teatro Danza Italiane e Europee. Con i suoi spettacoli‚ oltre 30 produzioni che hanno superato le 1500 repliche, gira tuttora il mondo.

Le ultime due giornate del New Butoh School - Third Appointmetn Online saranno nuovamente affidate alla Onishi. Sayoko Onishi è un maestro Butoh. È nata a Hokkaido in Giappone. La sua danza e la sua coreografia si basano sulla pratica del Butoh. In quest'arte mescola tutte le sue pratiche e fonde nella sua danza elementi di ogni cultura che ha incontrato, con il desiderio di unire nelle sue esperienze l'Occidente e l'Oriente. Dal 1990 svolge carriera solistica come danzatrice in tutta Europa lavorando sia come coreografa che come insegnante. Onishi è anche insegnante di Tai Chi e Qi Qong, discipline che ha studiato all'università in Cina. Sayoko Onishi si è esibita principalmente da solista in rinomati teatri internazionali in tutta Europa (Berlino, Amsterdam, Londra, Roma, Palermo), in Cina, Giappone, ed ha ricevuto numerosi premi internazionali. Nel 2005 ha inventato la danza New Butoh, sorta di Butoh 2.0 come lo stesso Yoshito Ohno gli riconobbe. Dal 2009 collabora regolarmente con la compagnia francese Man'ok & Cie di Nancy e con il progetto MA2 (Move Art Two); dal 2019 è Direttrice dei Corsi della New Butoh School di Ruvo di Puglia.

L’evento che avrà luogo dal 21 al 25 aprile è il terzo appuntamento del primo anno della New Butoh School, scuola inaugurata nell’agosto del 2020 a Ruvo di Puglia la cui Direzione Artistica è affidata alla danzatrice Mimma Di Vittorio. Le lezioni si svolgono in italiano ed inglese (interprete Lara Maroccini). È possibile iscriversi tramite il seguente link https://forms.gle/ kxJcqwkHW1p2tWVr6 al costo di 120 euro.

La New Butoh School è curata dall’Associazione Culturale per la diffusione della danza New Butoh, riconosciuta dal Cid, ovvero il Consiglio Internazionale della Danza, organizzazione non-profit e non-governativa fondata nel 1973 nei quartieri generali UNESCO. Scopo dell’Associazione è promuovere la danza New Butoh, assieme alla sua fondatrice Sayoko Onishi, attraverso il festival annuale “Miniature” ed una Scuola di Formazione, con sede a Ruvo di Puglia, che rilascia dopo tre anni un Diploma di New Butoh Dancer. New Butoh è, infatti, un marchio registrato.

Maggiori informazioni su www.newbutohschool.com