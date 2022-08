Sulle 'onde sonore' del Sound Waves Festival viaggiano le note del Nexus Open View all'Anfiteatro della Pace

Sulle «onde sonore» del Sound Waves Festival, rassegna inserita nel programma «Le Due Bari» con cui l’amministrazione comunale sostiene le attività di spettacolo dal vivo nelle aree periferiche, viaggiano le note del Nexus Open View, formazione di scena sabato 27 agosto (ore 21) nell’Anfiteatro della Pace. Tra le band italiane più longeve e avventurose della scena del jazz italiano, nella quale con i fondatori Daniele Cavallanti (sax) e Tiziano Tononi (batteria) oggi militano il sassofonista Roberto Ottaviano, il trombonista Tony Cattano, il vibrafonista Michele Sannelli, il violinista Emanuele Parrini e il contrabbassista Giovanni Maier, il Nexus Open si propone in prima assoluta con il progetto «The Call: For a New Life», undicesimo capitolo nella storia musicale, umana e politica dell’ensemble, nato nell’ormai lontano 1981.

Con «The Call: For a New Life», titolo che suona come una dichiarazione d’intenti, la formazione si presenta con un organico rinnovato che segna comunque una linea di parziale continuità col passato dal punto di vista timbrico. Continuità data dalla presenza di vibrafono e violino in team col sax tenore di Cavallanti e il trombone di Cattano. La prospettiva sonora offerta, grazie alla grande capacità di coloritura proposta dall’ensemble, guida l’ascoltatore alla scoperta di una musica decisamente multiculturale ed intrisa di contaminazione, con continui rimandi alla grande musica nero-americana. Dal blues del delta all’avanguardia del terzo millennio, passando per Ornette Coleman e Roland Kirk, calvando con Jimi Hendrix accanto ai Cherokee, il progetto offre validi motivi di ascolto, con nuove sfumature pronte a manifestarsi ad ogni performance con la stessa impronta visionaria che da quarant’anni caratterizza la formazione.

L’ingresso al concerto è gratuito. Info 338.9031130 – 351.2101227.