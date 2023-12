Francesco Niccolini e Mariano Dammacco ospiti del Centro di drammaturgia "Tutto il Teatro"

Venerdì 6 dicembre, ore 18:00, in programma il prossimo appuntamento con i DIALOGHI SULLA DRAMMATURGIA organizzati dalla Compagnia Acas? nell’ambito del progetto Archivio e Centro di Drammaturgia “Tutto il Teatro” ideato e realizzato dalla stessa compagnia in collaborazione con il Comune di Corato all’interno del progetto Open Library – Community Library finanziato dalla Regione Puglia, nell’ambito del Bando Smart - In Puglia “Community Library, Biblioteca di Comunità: essenza di territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e della conoscenza” P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020, Asse VI – Azione 6.7.

L’incontro dal titolo Teatro ragazzi e prosa, drammaturgie a confronto (ingresso libero) è in programma nella buvette del Teatro Comunale di Corato e ospiterà Francesco Niccolini e Mariano Dammacco che si confronteranno sulla scrittura per la scena con un approfondimento dedicato al teatro ragazzi e a quello di prosa.

Francesco Niccolini scrive e lavora con Marco Paolini dai tempi della versione televisiva de "Il racconto del Vajont". Insieme hanno fatto molti spettacoli per il teatro e la tv, fino a "La Fabbrica del mondo" a Rai Tre. Il 7 novembre, sempre scritto con Paolini, è uscito per Mondadori il romanzo "Storia del Vajont". Scrive anche per molti importanti attori e compagnie, da Alessio Boni a Enzo Vetrano e Stefano Randisi, da Arca Azzurra ad Accademia Perduta. Ha scritto molti spettacoli per artisti e compagnie pugliesi: Enzo Toma, Koreja, Fabrizio Saccomanno, e soprattutto - negli ultimi dieci anni - con Luigi D'Elia e Flavio Albanese, per il quale ha scritto L'Universo è un materasso, pubblicato da edizioni Primavera. Mariano Dammacco è autore, attore, regista e pedagogo teatrale, porta avanti la propria ricerca artistica perseguendo l’idea di un teatro che sia d’arte e d’autore e, al tempo stesso popolare, ovvero accessibile a tutti per contenuti e linguaggi. Negli ultimi anni, insieme all’attrice Serena Balivo, ha dato vita all’esperienza di Piccola Compagnia Dammacco. Insieme a Balivo collabora ora con ERT / Teatro Nazionale. Dammacco ha vinto il Premio Ubu 2020-2021 nella categoria Nuovo testo italiano, Italian And American Playwrights Project 2020/22, Premio Museo Cervi 2017, Last Seen 2016, Premio nazionale di drammaturgia Il centro del discorso 2010, Premio ETI/Scenario 1993, Premio ETI/Vetrine 1996. Sono stati pubblicati numerosi suoi testi.

I DIALOGHI SULLA DRAMMATURGIA proseguono mercoledì 13 dicembre con Ezio Schiavulli per un appuntamento dedicato alla drammaturgia nella danza dal titolo Il movimento che ci racconta in programma nella Palazzina di fronte al Teatro Comunale di Corato in Piazza Marconi (sopra la biglietteria del Teatro).

Tutti gli incontri con i drammaturghi sono anche un’occasione di formazione del pubblico, anticipano infatti alcuni appuntamenti inseriti all’interno del cartellone della stagione teatrale del Comune di Corato e Teatro Pubblico Pugliese: Spezzato il cuore della bellezza spettacolo in programma il 7 dicembre della Piccola Compagnia Dammacco che è valso al drammaturgo il Premio Ubu 2020-2021 nella categoria Nuovo testo italiano/scrittura drammaturgica, L’Universo è un materasso della Compagnia del Sole, scritto da Niccolini e vincitore dell’Eolo Awards 2018 come “Miglior Spettacolo” sarà in scena lunedì 11 dicembre per La scena dei ragazzi dedicata alle scuole mentre domenica 17 dicembre sarà la volta dello spettacolo di danza Heres: nel nome del figlio per il quale Schiavulli ha vinto il Premio Danza&Danza 2022 nella categoria autore/interprete.

Il Centro di drammaturgia Tutto il Teatro rappresenta un luogo di partecipazione e coinvolgimento della cittadinanza attiva, pensato come una casa culturale per la città, dove chiunque: studenti, insegnanti, autori, attori, registi, danzatori, famiglie, professionisti, possano incontrarsi, leggere, scegliere testi da mettere in scena, sia in una dimensione individuale che collettiva.

Un luogo inteso come contenitore materiale e immateriale in cui riunire realtà formative e pedagogiche che, attraverso i testi teatrali, possano indagare tematiche, valori e pratiche educative coinvolgendo una comunità ampia.

Il Centro di drammaturgia prevedrà un archivio di testi dedicati al teatro e alla danza, un’ampia sezione di settore presente all’interno della Biblioteca Comunale di Corato che si articola a partire dai classici dell’antichità fino a esempi più rappresentativi del teatro contemporaneo e d’innovazione, testi che costruiscono una visione dettagliata sulla storia e sull’evoluzione della drammaturgia teatrale e coreutica nazionale e internazionale.

Tutti gli incontri dei Dialoghi sulla drammaturgia sono ad ingresso libero

