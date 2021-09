Niccolò Fabi in concerto a Molfetta per il “Luce Music Festival”

Niccolò Fabi il 3 settembre 2021 a Molfetta per la terza edizione del Luce Music festival con un concerto durante il quale la musica condurrà alle verità del quotidiano in un crescendo continuo di emozioni che passa attraverso i racconti di brani come Evaporare, Una somma di piccole cose, Filosofia Agricola, Elementare, fino ad arrivare a Una buona idea, Diventi iventi, Il negozio di antiquariato e Lasciarsi un giorno a Roma, solo per citarne alcuni.