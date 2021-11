Nichi Vendola a Ruvo di Puglia presenta 'Patrie'

Nell'ambito degli incontri di formazione socio-politica NutriMenti, Sinistra Ruvese è lieta di presentare la raccolta di liriche Patrie alla presenza dell'autore Nichi Vendola. L'evento si terrà venerdì 5 novembre alle ore 19.30 a Ruvo di Puglia presso la sala conferenze del Museo del Libro - Casa della Cultura (palazzo Caputi) in via Alcide De Gasperi 26. Dialogheranno con l'autore Claudia Rutigliano e Michelangelo De Palma. La partecipazione è libera e gratuita. Saranno osservate le norme anti-covid in vigore, quindi all'ingresso sarà necessario esibire la certificazione verde. La cittadinanza è invitata. Due anni fa abbiamo dato vita a un percorso di autoformazione sui temi di cui ci occupiamo tutti i giorni nella nostra attività politica: Ambiente e Territorio, Welfare, Lavoro, Scuola, Politica, Cultura e Diritti, sette cantieri in cui abbiamo chiesto a esperti e Docenti universitari di arricchire gli incontri con il loro sapere, perché avvertiamo il bisogno di interpretare il mondo con la lente della complessità e costruire collettivamente l'unica vera via che, a nostro parere, genera un sano progresso: la conoscenza. Un percorso aperto a tutti e tutte, nato a partire dal desiderio del gruppo di Sinistra Ruvese di regalarsi del tempo per studiare, imparare, capire. Un desiderio che abbiamo voluto condividere con la città con la speranza che potesse incontrare le necessità e la curiosità di tanti cittadini e cittadine, aperto, senza condizionamenti, a tutti coloro che intendono il sapere come un diritto-dovere di ogni cittadino libero. Così è stato, almeno fino a quando la pandemia non ha sospeso le vite di noi tutti, senza però spegnere la nostra voglia di prepararci al futuro agendo il presente, di rispondere al qualunquismo di chi crede nella paura come strumento, di soddisfare la nostra sete di Bene comune. Ora che la vita ha ripreso il suo movimento, con le dovute attenzioni, rimettiamo al centro questa voglia e rilanciamo il nostro NutriMenti: uno spazio di confronto, di dialogo, di studio e di (in)formazione che riparte, non a caso, con la presentazione del libro Patrie di Nichi Vendola Dopo Ultimo Mare (Manni, 2011) e Vestire gli ignudi, seppellire i morti (Marcianum Press, 2016), Nichi Vendola torna a pubblicare Patrie (Il Saggiatore, 2021). Le poesie di Nichi vibrano delle sue mille battaglie e formano una costellazione di infinite Patrie, linguistiche, emotive, culturali. Parole controcorrente rispetto al tempo che viviamo, parole che ospitano umanita?, festeggiano il dono della diversita?, invocano un patriottismo senza nazione o razza o genere; parole come cantieri, conflitti, gravidanze.

