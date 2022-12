Nichi Vendola al Teatro Luciani ad Acquaviva delle Fonti in “Quanto resta della notte”

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Si parla della patria al singolare e della patria al plurale, di noi al tempo del Covid, della cultura dello stupro e del femminicidio, del potere maschile e della sua vocazione all’onnipotenza. Si parla di Genova nel 2001 e di Carlo Giuliani. Si parla della morte e della nascita, della casa e della famiglia, dell'amore e del figlio, della luce di un giorno nuovo.

È lo spettacolo “Quanto resta della notte” di e con Nichi Vendola che arriva al Teatro Luciani ad Acquaviva delle Fonti il prossimo 19 dicembre alle 20.30.

Si tratta di otto capitoli poetici accompagnati e vestiti dalle musiche prodotte da Populous e dai video di Mario Amura. Parole, versi e suoni in cerca di un giorno nuovo. Un progetto in cui libri, musica e teatro si incontrano in un confronto tra sguardi e linguaggi.

Biglietti a partire da 8 euro disponibili online su vivaticket.it a partire dalle ore 16 del 12 dicembre e al botteghino del Teatro Luciani nei seguenti giorni e orari: il martedì dalle ore 10 alle 12 e il giovedì dalle ore 17 alle 19. La sera degli spettacoli il botteghino sarà aperto dalle ore 19 alle 21.

Info: www. teatropubblicopugliese.it