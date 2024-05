Nick Difino al Kismet con 'Cosmico! La musica delle piante'

Il legame tra il cosmo, le piante e la musica è al centro del terzo e ultimo appuntamento della rassegna teatrale “Un Palco per l’Ambiente. Cultura e scienza: studenti a teatro per erudite divagazioni”, incontri dedicati ai giovani studenti delle scuole secondarie di secondo grado. L’iniziativa si propone di stimolare l’interesse dei giovani verso le professioni scientifiche legate alla tutela dell’ambiente.

Dopo la grande partecipazione all’incontro inaugurale a Monopoli con ‘il prof più amato del web’, Vincenzo Schettini, e il fortunato incontro a Molfetta con lo storico e scrittore Alessandro Vanoli, autore del volume “Storie del mare”, la rassegna teatrale prosegue il 10 maggio, nel giardino del Teatro Kismet di Bari, con Nick Difino, autore e conduttore televisivo esperto riconosciuto del mondo food, turismo e ambiente, che regalerà agli studenti un’esperienza sensoriale unica con “Cosmico! La musica delle piante”, esplorando il legame tra il cosmo, le piante e la musica, in un’atmosfera magica e suggestiva. Durante l'evento, gli studenti avranno l'opportunità di partecipare a un reading di un testo originale musicato da Vittorino Curci e Gianni Console, due musicisti di grande peso nel panorama jazz italiano che armonizzeranno i suoni generati da sensori posti su piante di limoni, basilico e peperoncino. L'esperienza guidata dal sound engineer Graziano Cammisa, creerà un connubio unico tra natura e arte sonora alla ricerca del nostro posto nell'universo.

Il terzo appuntamento della rassegna “Un palco per l’ambiente”, realizzato anch’esso nell’ambito del protocollo di intesa siglato da Arpa Puglia, l’Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell’Ambiente, con il Tric (Teatro di rilevante interesse culturale) Teatri di Bari, rientra nel calendario barese del Maggio dell’infanzia, il prestigioso festival di teatro delle nuove generazioni organizzato da Fondazione Sat (Spettacolo, arte e territorio), con la direzione artistica di Teresa Ludovico, la cura del progetto di Cecilia Cangelli e la consulenza pedagogica di Giorgio Testa. Rassegna che per la sua XXVII edizione organizza eventi per un pubblico di tutte le età anche a Martina Franca, Molfetta, Monopoli e Ruvo di Puglia.

Nick Difino, Autore e conduttore di MeD su Telenorba. Per Ciheam forma start-up ed è consulente per il Food & Tourism. Si è approcciato al cibo del futuro con Future Food Institute, Barilla Center Food Nutrition Foundation, Ciheam e Almacube e nel 2018 è stato insignito del Food Master Award. Ha scritto il documentario diretto da Enrica Cavalli “Food Makers – the future of food” prodotto da Future Food Institute USA. Per Gambero Rosso Channel ha condotto “Vegetale” con Simone Salvini. Ha co-prodotto Cactus – basta poca acqua, il podcast di Massimo Giannini con Concita De Gregorio e Daniela Amenta. Per il cinema ha realizzato ALLA SALUTE – Docufilm diretto da Brunella Filì vincitore del Lifetales Award al Biografilm 2018, Human Rights Film Festival 2018, HotDocs (Best Film) 2019 e World Film Fest Houston Texas (Best Feature Doc) 2020. Lavora principalmente con enti di formazione, aziende e innovatori del settore Agrifood, Retail, Turismo, Design dell’Informazione e Editoria.