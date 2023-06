Nicola Abano - Oltrepasso

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

L’Album in mimesi con la rilevante tematica trattata, si pregia di una raffinata ricerca stilistica e musicale affrontando il delicato tema dell'oltrepasso, momento di passaggio tra vita e morte, ispirandosi alla memoria di persone care al compositore. I brani originali eseguiti e interamente composti da Nicola Albano sono di carattere strumentale per sola chitarra classica. Il genere spazia dallo stile leggero a quello fingerstyle, con incursioni nella bossa nova fino allo stile contemporaneo. La tecnica d'esecuzione dei brani utilizza arpeggi suonati con le dita dove lo stile polifonico è raggiunto mediante m bicordi e note suonate contemporaneamente. L'ascoltatore viene trasportato in una dimensione trascendente dove reale e surreale si incontrano. Nicola Albano chitarrista, compositore concertista. Nato a Santeramo in colle in provincia di Bari, inizia gli studi musicali da giovanissimo sotto la guida del padre studiando chitarra classica. Si diploma in chitarra classica con il massimo dei voti sotto la guida di molti insegnanti al conservatorio E.R. Duni di Matera. Nel 2005 si diploma in musica jazz presso il conservatorio E.R. Duni di Matera e nel 2008 si perfeziona presso il conservatorio N. Piccinni di Bari ottenendo il diploma di secondo livello. Nel 2009 segue il master all’ università Tor Vergata di Roma. Nel 2015 consegue l’ abilitazione all’ insegnamento in chitarra classica per l’ insegnamento nelle scuole di primo e secondo grado presso il conservatorio N. Piccinni di Bari. Segue numerosi master in chitarra e composizione con artisti di fama internazionale quali John Scofield, Tommy Emmanuel, Leo Brouwer, Alirio Diaz, Carlo Carfagna, Franco Morone, Dusan Bogdanovic e Maurizio Colonna. Si esibisce in diversi concerti con artisti di fama internazionale recandosi pure in Francia, Germania e Spagna. Ha suonato al festival della chitarra di Fiuggi e di Mottola. Alcune sue musiche sono state inserite nel DocuFilm “Il futuro in una poesia” presentato al festival di Venezia nel 2017. E’ docente di chitarra di ruolo nelle scuole medie ad indirizzo musicale dal 2020. Discografia https://direzione816.wixsite.com/servicepromo/nicolaalbanodiscografia Web : https://www.nicolaalbano.eu Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCadEoS5bpat-QCwuzbKcdyw Facebook: Nicola Albano Guitarist https://www.facebook.com/profile.php?id=100059128668019